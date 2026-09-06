Daniil Medvedev - Frances Tiafoe, en directo hoy: sigue el partido de US Open ATP

Daniil Medvedev - Frances Tiafoe: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de US Open ATP
Daniil Medvedev - Frances Tiafoe: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de US Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 6 septiembre 2026 20:11
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Madrid, 6 de septiembre de 2026.

El tenista ruso Daniil Medvedev(8) se enfrenta en Octavos de final del torneo US Open ATP al tenista estadounidense Frances Tiafoe(12) este domingo no antes de las 21:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/01/2026 Brisbane International (Octavos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-3, 6-2) Frances Tiafoe
21/09/2024 Laver Cup (Final) Daniil Medvedev 1-2 (6-3, 4-6, 5-10) Frances Tiafoe
18/03/2023 BNP Paribas Open (Semifinal) Daniil Medvedev 2-0 (7-5, 7-6) Frances Tiafoe

Últimos Resultados de Daniil Medvedev

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/09/2026 US Open ATP (Dieciseisavos de final) Daniil Medvedev 3-0 (6-4, 6-4, 6-4) Arthur Rinderknech
02/09/2026 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Daniil Medvedev 3-0 (6-1, 6-3, 7-5) Sebastian Gorzny
30/08/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Daniil Medvedev 3-0 (6-4, 6-2, 6-4) Hugo Gaston
26/08/2026 Winston-Salem Open (Dieciseisavos de final) Daniil Medvedev 0-2 (5-7, 3-6) Martin Damm
18/08/2026 Cincinnati Open (Dieciseisavos de final) Brandon Nakashima 2-1 (6-7, 7-6, 6-1) Daniil Medvedev

Últimos Resultados de Frances Tiafoe

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/09/2026 US Open ATP (Dieciseisavos de final) Valentin Vacherot 0-3 (4-6, 2-6, 4-6) Frances Tiafoe
03/09/2026 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Rei Sakamoto 0-3 (3-6, 6-7, 5-7) Frances Tiafoe
01/09/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Martin Damm 2-3 (4-6, 6-4, 6-3, 3-6, 4-6) Frances Tiafoe
23/08/2026 Cincinnati Open (Final) Arthur Fils 2-1 (6-3, 1-6, 6-0) Frances Tiafoe
23/08/2026 Cincinnati Open (Semifinal) Brandon Nakashima 0-2 (5-7, 3-6) Frances Tiafoe

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