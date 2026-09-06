Daniil Medvedev - Frances Tiafoe, en directo hoy: sigue el partido de US Open ATP

Daniil Medvedev - Frances Tiafoe: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de US Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 6 de septiembre de 2026.
El tenista ruso Daniil Medvedev(8) se enfrenta en Octavos de final del torneo US Open ATP al tenista estadounidense Frances Tiafoe(12) este domingo no antes de las 21:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/01/2026
| Brisbane International (Octavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Frances Tiafoe
|21/09/2024
| Laver Cup (Final)
| Daniil Medvedev
| 1-2 (6-3, 4-6, 5-10)
| Frances Tiafoe
|18/03/2023
| BNP Paribas Open (Semifinal)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (7-5, 7-6)
| Frances Tiafoe
Últimos Resultados de Daniil Medvedev
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/09/2026
| US Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Daniil Medvedev
| 3-0 (6-4, 6-4, 6-4)
| Arthur Rinderknech
|02/09/2026
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Daniil Medvedev
| 3-0 (6-1, 6-3, 7-5)
| Sebastian Gorzny
|30/08/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Daniil Medvedev
| 3-0 (6-4, 6-2, 6-4)
| Hugo Gaston
|26/08/2026
| Winston-Salem Open (Dieciseisavos de final)
| Daniil Medvedev
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Martin Damm
|18/08/2026
| Cincinnati Open (Dieciseisavos de final)
| Brandon Nakashima
| 2-1 (6-7, 7-6, 6-1)
| Daniil Medvedev
Últimos Resultados de Frances Tiafoe
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/09/2026
| US Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Valentin Vacherot
| 0-3 (4-6, 2-6, 4-6)
| Frances Tiafoe
|03/09/2026
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Rei Sakamoto
| 0-3 (3-6, 6-7, 5-7)
| Frances Tiafoe
|01/09/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Martin Damm
| 2-3 (4-6, 6-4, 6-3, 3-6, 4-6)
| Frances Tiafoe
|23/08/2026
| Cincinnati Open (Final)
| Arthur Fils
| 2-1 (6-3, 1-6, 6-0)
| Frances Tiafoe
|23/08/2026
| Cincinnati Open (Semifinal)
| Brandon Nakashima
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Frances Tiafoe