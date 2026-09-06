Deportivo Alavés - Osasuna, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Deportivo Alavés - Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 6 de septiembre de 2026.
El Deportivo Alavés, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mendizorroza ante Osasuna este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 0 como local contra Villareal, añadiendo 3 puntos más a los 7 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Osasuna ocupa el sexto lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada como local contra Getafe, añadiendo 3 puntos más a los 7 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 9
| 3
|2
| Champions
| Real Madrid
| 9
| 4
|3
| Champions
| Betis
| 9
| 4
|4
| Champions
| Deportivo
| 8
| 4
|5
| Europa League
| Alavés
| 7
| 3
|6
| Conference League
| Osasuna
| 7
| 3
|18
| Descenso
| Valencia
| 1
| 3
|19
| Descenso
| Elche
| 1
| 3
|20
| Descenso
| Malaga
| 1
| 3
Onces iniciales probables
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Angel Perez, Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Jonny Otto, Abderrahman Rebbach; Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Denis Suarez; Mariano Diaz, Lucas Boye.
OSASUNA: Sergio Herrera; Inigo Arguibide, Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Abel Bretones; Ruben Garcia, Jon Moncayola, Iker Munoz, Moi Gomez; Raul Garcia, Ante Budimir.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/04/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-2
| Osasuna
|20/12/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 3-0
| Alavés
|24/05/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Osasuna
|08/12/2024
| LaLiga
| Osasuna
| 2-2
| Alavés
|04/03/2024
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Alavés
Últimos Resultados de Deportivo Alavés
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/08/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Villarreal
|20/08/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Alavés
|15/08/2026
| LaLiga
| Alavés
| 3-0
| Getafe
|23/05/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Rayo
|17/05/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-1
| Alavés
Últimos Resultados de Osasuna
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|31/08/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Getafe
|27/08/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Osasuna
|24/08/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 0-0
| Levante
|23/05/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Osasuna
|17/05/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Espanyol