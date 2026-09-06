Deportivo Alavés - Osasuna, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Deportivo Alavés - Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 6 de septiembre de 2026.

El Deportivo Alavés, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mendizorroza ante Osasuna este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 0 como local contra Villareal, añadiendo 3 puntos más a los 7 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Osasuna ocupa el sexto lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada como local contra Getafe, añadiendo 3 puntos más a los 7 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 9 3 2 Champions Real Madrid 9 4 3 Champions Betis 9 4 4 Champions Deportivo 8 4 5 Europa League Alavés 7 3 6 Conference League Osasuna 7 3 18 Descenso Valencia 1 3 19 Descenso Elche 1 3 20 Descenso Malaga 1 3

Onces iniciales probables

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Angel Perez, Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Jonny Otto, Abderrahman Rebbach; Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Denis Suarez; Mariano Diaz, Lucas Boye.OSASUNA: Sergio Herrera; Inigo Arguibide, Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Abel Bretones; Ruben Garcia, Jon Moncayola, Iker Munoz, Moi Gomez; Raul Garcia, Ante Budimir.

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