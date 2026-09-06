Málaga - Levante, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Málaga - Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 6 de septiembre de 2026.

El Málaga, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de LaLiga EA Sports en el Estadio La Rosaleda ante Levante este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 0 contra Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Levante ocupa el décimo lugar, llega tras la victoria por 5 - 2 cosechada como local contra Betis, añadiendo 3 puntos más a los 4 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 9 3 2 Champions Real Madrid 9 4 3 Champions Betis 9 4 4 Champions Deportivo 8 4 5 Europa League Alavés 7 3 6 Conference League Osasuna 7 3 10 Permanencia Levante 4 3 18 Descenso Valencia 1 3 19 Descenso Elche 1 3 20 Descenso Malaga 1 3

Onces iniciales probables

MÁLAGA: Alfonso Herrero; Carlos Puga, Angel Recio, Einar Galilea, Rafita; Izan Merino, David Larrubia, Dani Lorenzo, Carlos Dotor, Joaquin Munoz, Chupe.LEVANTE: Mathew Ryan; Nacho Perez, Adrian De La Fuente, Aissa Mandi, Manuel Sanchez; Enzo Bardeli, Oriol Rey, Jon Olasagasti; Roger Brugue, Thiago Fernandez, Ivan Romero.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/02/2025 LaLiga2 Levante 1-1 Malaga 27/11/2024 LaLiga2 Malaga 2-4 Levante 17/03/2023 LaLiga2 Malaga 0-0 Levante

Últimos Resultados de Málaga

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 30/08/2026 LaLiga Real Madrid 4-0 Malaga 24/08/2026 LaLiga Malaga 1-1 Deportivo 19/08/2026 LaLiga Atlético 2-0 Malaga 20/06/2026 LaLiga Almeria 1-2 Malaga 14/06/2026 LaLiga Malaga 0-0 Almeria

Últimos Resultados de Levante