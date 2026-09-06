Málaga - Levante, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Málaga - Levante: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 6 de septiembre de 2026.
El Málaga, situado en la última posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de LaLiga EA Sports en el Estadio La Rosaleda ante Levante este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 0 contra Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Levante ocupa el décimo lugar, llega tras la victoria por 5 - 2 cosechada como local contra Betis, añadiendo 3 puntos más a los 4 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 9
| 3
|2
| Champions
| Real Madrid
| 9
| 4
|3
| Champions
| Betis
| 9
| 4
|4
| Champions
| Deportivo
| 8
| 4
|5
| Europa League
| Alavés
| 7
| 3
|6
| Conference League
| Osasuna
| 7
| 3
|10
| Permanencia
| Levante
| 4
| 3
|18
| Descenso
| Valencia
| 1
| 3
|19
| Descenso
| Elche
| 1
| 3
|20
| Descenso
| Malaga
| 1
| 3
Onces iniciales probables
MÁLAGA: Alfonso Herrero; Carlos Puga, Angel Recio, Einar Galilea, Rafita; Izan Merino, David Larrubia, Dani Lorenzo, Carlos Dotor, Joaquin Munoz, Chupe.
LEVANTE: Mathew Ryan; Nacho Perez, Adrian De La Fuente, Aissa Mandi, Manuel Sanchez; Enzo Bardeli, Oriol Rey, Jon Olasagasti; Roger Brugue, Thiago Fernandez, Ivan Romero.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/02/2025
| LaLiga2
| Levante
| 1-1
| Malaga
|27/11/2024
| LaLiga2
| Malaga
| 2-4
| Levante
|17/03/2023
| LaLiga2
| Malaga
| 0-0
| Levante
Últimos Resultados de Málaga
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/08/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-0
| Malaga
|24/08/2026
| LaLiga
| Malaga
| 1-1
| Deportivo
|19/08/2026
| LaLiga
| Atlético
| 2-0
| Malaga
|20/06/2026
| LaLiga
| Almeria
| 1-2
| Malaga
|14/06/2026
| LaLiga
| Malaga
| 0-0
| Almeria
Últimos Resultados de Levante
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|29/08/2026
| LaLiga
| Levante
| 5-2
| Betis
|24/08/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 0-0
| Levante
|16/08/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 3-0
| Levante
|23/05/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Levante
|17/05/2026
| LaLiga
| Levante
| 2-0
| Mallorca