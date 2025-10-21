Villareal - Manchester City, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Madrid, 21 de octubre de 2025.
El Villareal, situado en la 26a posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de Champions en el Estadio de la Ceramica ante el Manchester City este martes a las 21:00, un encuentro al que llega tras el empate a 2 cosechado en su estadio contra el Juventus, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Manchester City ocupa el octavo lugar, llega tras el empate a 2 cosechado contra el Manchester City, añadiendo 1 punto más a los 4 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Juan Foyth, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Tajon Buchanan, Santi Comesana, Thomas Partey, Pape Gueye; Nicolas Pepe, Georges Mikautadze.
MANCHESTER CITY: Gianluigi Donnarumma; Ruben Dias, Josko Gvardiol, Matheus Nunes, John Stones; Rico Lewis, Savinho, Nico Gonzalez, Bernardo Silva, Jeremy Doku, Erling Haaland.
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/10/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-2
| Betis
|04/10/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 3-1
| Villarreal
|01/10/2025
| Champions
| Villarreal
| 2-2
| Juventus
|27/09/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 1-0
| Athletic Bilbao
|23/09/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Villarreal
-Últimos Resultados del Manchester City.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/10/2025
| Champions
| Monaco
| 2-2
| Manchester City
|18/09/2025
| Champions
| Manchester City
| 2-0
| SSC Napoli
|19/02/2025
| Champions
| Real Madrid
| 3-1
| Manchester City
|11/02/2025
| Champions
| Manchester City
| 2-3
| Real Madrid
|29/01/2025
| Champions
| Manchester City
| 3-1
| Club Brugge