Alcaraz se despide ante Draper de su defensa del título en Queen's

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz se despidió este jueves de su andadura en el torneo de Queen's, puntuable para la ATP y donde defendía título, después de caer en los octavos de final ante el entonado británico Jack Draper en dos sets por 7-6, 6-3.

El murciano, en su primer contacto con la hierba tras conquistar Roland Garros, no pudo repetir su andadura del año pasado y fue apeado del evento londinense por un rival que llegaba en buena forma y con más ritmo en esta superficie tras conquistar el torneo de Stuttgart (Alemania), también sobre esta superficie, el pasado fin de semana.

Y el de El Palmar, primer cabeza de serie, nunca dio la sensación de tener controlado un partido en el que tuvo mejores opciones en la primera manga, donde fue superado claramente en la 'muerte súbita', y donde apenas gozó de opciones al resto, con sólo una bola de rotura en todo el encuentro.

Alcaraz había solventado con alguna duda su estreno en Queen's ante el argentino Francisco Cerúndolo, pero en su segundo partido tenía un reto mucho mayor, algo que ya comprobó desde el inicio y que supo aceptar. De hecho, el defensor del título logró llevar la iniciativa al menos en el marcador en una primera manga sin opciones al resto para ninguno y donde se mostró firme con su saque tras un inicio más complicado.

De todos modos, el triple ganador de Roland Garros no fue capaz de amenazar al resto, pese a que tuvo alguna opción prometedora para haberle creado más problemas al zurdo, muy seguro también con el saque, con siete 'aces' y sólo perdió siete puntos con su primer servicio.

Así, el primer set se tuvo que decidir en la siempre imprevisible 'muerte súbita', pero ahí Draper fue mucho más sólido ante un rival que no encontró la respuesta y que además comprobó como el británico iba a elevar su nivel de tenis para la segunda manga.

Alcaraz fue aguantando, pero no pudo evitar perder su servicio ante el 31 del ranking mundial en la primera bola de rotura del encuentro que llegó en el sexto juego del segundo parcial. Draper no la desaprovechó y aunque el murciano tuvo su única opción en el siguiente juego, no la aprovechó y ya no pudo evitar la eliminación.