Alcaraz: "Podría haber hecho mejor partido, tuve muchos errores que no debí cometer"

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz comentó este viernes tras su victoria ante el luso Nuno Borges que podría haber hecho un "mejor partido" porque cometió "errores" que no debió "cometer", pero que pese a ello, en general, está "contento" con su partido, aunque es consciente de que tiene "cosas que mejorar" de cara al siguiente partido.

"Hice muchos errores que no debería haber hecho. En general, estoy contento y tengo cosas que mejorar en el próximo partido. Pero Nuno (Borges) jugó su juego a un muy buen nivel. Es un jugador muy sólido y talentoso, así que, a pesar de ello, estoy muy contento con mi nivel, aunque podría ser mejor", comentó el tenista español en la rueda de prensa posterior a la victoria sobre Nuno Borges en tercera ronda del Abierto de Australia.

Alcaraz explicó que, en su primer partido en la Rod Laver Arena, sitió las mismas "sensaciones" que en la Margaret. "No sentí mucho las diferencias entre las dos pistas. Obviamente, con el viento y el sol, las condiciones fueron un poco diferentes. La bola se volvió un poco más rápida con el calor", apuntó.

Sobre un posible duelo ante Jack Draper en octavos, Alcaraz señaló que está jugando "muy bien tenis" y que es "un jugador muy difícil". "Tengo una buena relación con él en la pista y hemos entrenado un par de veces juntos. Es un buen chico. Vamos a ver si acabo jugando contra él en el próximo partido", añadió.

"He visto a esos jugadores y he visto el nivel que tienen. Lo que hizo Tien anoche fue increíble. Me sorprendió un poco su nivel. Tienen mucho potencial. Veo que son capaces de ganar a cualquiera, incluyendo a mí mismo porque tienen mucho nivel. Además, irán ganando experiencia en cada torneo que jueguen, y cuando la tengan van a ser incluso mejores y aún más peligrosos", dijo sobre la nueva generación de tenistas que ha comenzado a emerger en este Open de Australia.

El murciano recordó sus sensaciones cuando ganó su primer Grand Slam hace dos años en Estados Unidos: "No pensé que era imposible. Cuando empecé, no sabía que jugadores habían ganado un Gran Slam o cual había sido el más joven. Creo que los jóvenes no lo piensan. No lo pensé".

Por último, Alcaraz habló sobre su dieta durante el torneo, en el que está comiendo "comida española". "La tortilla española, por ejemplo, la suelo tomar aquí unas horas antes del partido. Estoy trabajando con una marca española y como cosas buenas gracias a ellos", concluyó.