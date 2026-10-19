Alejandro Davidovich y Rafa Jódar se acercan al Top 10

El jugador español Alejandro Davidovich. - Ding Ting / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los tenistas españoles Alejandro Davidovich y Rafa Jódar han ascendido este lunes al puesto 13 y 11 del ranking ATP tras ser campeón y subcampeón del Masters 1000 de Shanghái, respectivamente, en una clasificación en la que el serbio Novak Djokovic sale de los 10 primeros puestos y Carlos Alcaraz continúa en la tercera posición.

Alejandro Davidovich y Rafa Jódar siguen escalando puestos en el ranking ATP y ultimando sus opciones de estar presentes en las ATP Finals de Turín. El triunfo del malagueño en Shanghái, donde sumó a su palmarés su primer título de Masters 1000, le ha servido para colocarse en su mejor clasificación histórica, ocupando el puesto 13. Además, Rafa Jódar, que también alcanzó por primera vez una final de Masters 1000, ha ascendido al puesto 11.

Buenos resultados que permiten al madrileño y al malagueño mantenerse con opciones de participar en las ATP Finals. Mejor posición tiene Rafa Jódar, que es noveno a 166 puntos del octavo puesto (Arthur Fils), aunque estaría dentro del torneo de Turín debido a la lesión de Jannik Sinner, mientras que para encontrar a Davidovich hay que bajar al puesto 14.

Carlos Alcaraz, pese a ser eliminado en la tercera ronda del torneo de Shanghái, continúa en la tercera posición del ranking y con su participación en las ATP Finals aseguradas. Por su parte, en cuanto al resto de españoles, Daniel Mérida (42) sigue una semana más entre los 50 mejores del mundo, mientras que Jaume Munar (51), Martín Landaluce (67) y Pablo Carreño (74) cierran la nómina de españoles en el Top 100.

Además, la otra gran noticia de la clasificación en la vuelta de Daniil Medvedev al Top 5 y la salida del serbio Novak Djokovic de los 10 primeros puestos.

RYBAKINA SIGUE EN LO MÁS ALTO EN EL RANKING WTA

La kazaja Elena Rybakina continúa en el primer puesto del ranking WTA pese a no participar en el WTA 1000 Wuhan, mientras que la bielorrusa Aryna Sabalenka y la rusa Mirra Andreeva mantienen el segundo y tercer puesto. Todo ello, en una clasificación en la que la polaca Maja Chwalinska (11), ganadora en Wuhan, se que da a las puertas del Top 10. Mientras que para encontrar la primera española del ranking es Cristina Bucsa en el puesto 38.