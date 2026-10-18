Davidovich remonta a Jódar y conquista Shanghái

Archivo - Alejandro Davidovich - Kacper Staniec / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Alejandro Davidovich se ha proclamado campeón del torneo de Shanghái (China), octavo ATP Masters 1.000 de la temporada y que se disputa sobre pista dura, después de superar este domingo en la final a su compatriota Rafa Jódar (1-6, 7-6(5), 6-4), un resultado que le convierte en el primer español en coronarse en el certamen asiático.

Después de las finales perdidas por Rafa Nadal (2009 y 2017), David Ferrer (2011) y Roberto Bautista (2016), el malagueño ha podido romper la maldición de la 'Armada' en Shanghái y ha alzado su tercer título del año, después de los logrados en Mallorca y Chengdú (China), y de su carrera.

En su segunda final ATP Masters 1.000 -tras caer en la de Montecarlo 2022-, Davidovich pudo al fin conquistar su primer título de la categoría, que el lunes le aupará al mejor ranking de su carrera, el número 13 del mundo.

Todo tras una final que empezó con dominio aplastante del jugador madrileño. El actual número 13 del mundo, que en semifinales aplastó al ruso Daniil Medvedev (6-3, 6-4), quebró en su primera oportunidad el juego de su adversario, en el segundo juego, y consiguió situarse 3-0. Davidovich frenó la sangría ganando su segundo saque, pero no pudo evitar que Jódar ganase los tres últimos juegos para finalizar la primera manga en solo 27 minutos.

El malagueño, número 26 del ranking ATP y que se metió en la final después de remontar al alemán Alexander Zverev (5-7, 6-4, 6-3), mejoró sus prestaciones en el segundo set, en el que, sin embargo, no consiguió generar ninguna bola de 'break' en los primeros juegos frente a un intratable Jódar, que esperó paciente su primera oportunidad, en el quinto juego, para asestar un nuevo golpe a su compatriota.

Davidovich reaccionó al quiebre provocando dos pelotas de rotura, la segunda de ellas tras una doble falta de su rival, y consiguió el 'contrabreak' para mantenerse vivo en el encuentro (3-3). Comenzó entonces una dura batalla en la que ambos fueron sobreviviendo a las ocasiones de 'break' de su adversario -cinco para Jódar y una para Davidovich-.

Así, el parcial se encaminó irremediablemente hacia el 'tie-break'. Ambos consiguieron defender sus primeros saques (5-5), hasta que en el undécimo minijuego Davidovich logró romper para encontrarse con una bola de set que aprovechó para forzar la tercera manga.

Mantuvo su fortaleza en el arranque del parcial definitivo aprovechando su tercera oportunidad para quebrar el saque de Jódar, que le devolvió la rotura para recuperar la iniciativa (1-2). Un nuevo 'break' en el quinto juego le reforzó anímicamente, mientras el madrileño, con muchos más errores forzados en este tramo, trataba de forzar una nueva muerte súbita.

Sin embargo, Davidovich resistió y, en su segunda bola de partido, cerró el duelo en dos horas y 27 minutos de lucha para levantar el tercer trofeo de su carrera y del año, tras los de Mallorca y Chengdú (China), ambos de categoría ATP 250, y el primero de categoría ATP Masters 1.000. Jódar, que estrenó en 2026 su palmarés en Marrakech (Marruecos), deberá esperar.