La Caja Mágica vuelve a reunir a los 'tres magníficos' en la pelea por un trono muy abierto

Actualizado 07/05/2019 12:00:32 CET

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Caja Mágica abrirá este martes la participación de los principales favoritos a conquistar el cuarto Masters 1.000 de la temporada, un Mutua Madrid Open que se presenta bastante abierto y marcado por la presencia del 'Big 3' que componen Rafa Nadal, Novak Djokovic y un Roger Federer de vuelta a la tierra batida, y por el adiós al tenis de David Ferrer.

Seis años después, Madrid vuelve a poder disfrutar de los tres grandes dominadores del circuito, que se vuelven a reunir en la arcilla roja madrileña, lo que no pasaba desde 2013. Sólo Nadal ha sido infalible a la hora de acudir desde 2003 a la cita de la capital, mientras que sus dos rivales acumulan más ausencias.

El de Basilea se había saltado las tres últimas ediciones y el de Belgrado no compitió ni en 2014 ni en 2015, por lo que hay que remontarse a hace seis años para ver por última vez a este trío reunido en la Caja Mágica. Entonces, el de Manacor se llevó el título ante Stanislas Wawrinka, mientras que el suizo caía en cuartos ante Kei Nishikori y el serbio en su debut ante Grigor Dimitrov.

Ganadores entre ellos de 52 'grandes', serán una de las grandes atracciones de la decimoctava edición de este torneo, segundo Masters 1.000 del año en tierra batida y situado a pocas semanas de la gran cita en esta superficie que es Roland Garros. Su estatus les sitúa entre los grandes favoritos, sobre todo a Nadal, considerado por todos sus rivales como el principal en arcilla roja sea cual sea su estado de forma.

El once veces ganador en París y pentacampeón en Madrid (2005, 2010, 2013, 2014 y 2017) no llega con la fortaleza y solidez de otros años después de no poder conquistar sus duodécimas coronas ni en Montecarlo ni en el Godó, apeado en semifinales por el italiano Fabio Fognini y el austriaco Dominic Thiem, reveses que han despertado alguna duda sobre su juego, todavía no afinado y lastrado una vez más por un percance físico, el sufrido en Indian Wells.

El español busca su mejor ritmo y, pese a la derrota en Barcelona, celebró haber dado un salto respecto a su tenis, que espera confirmar en Madrid, la cita de tierra donde 'menos' puntos defiende de la gira y donde tendrá al pujante joven canadiense de 18 años Felix Auger-Aliassime como primer rival de un camino 'asequible' hasta una hipotética final sin la presencia de Djokovic, Federer y, sobre todo, de Thiem, su verdugo del año pasado y el que más le ha plantado cara en esta superficie en los últimos años.

No le han ido mejor las cosas a Djokovic, doble ganador en la capital (2011 y 2016) y actual número uno del mundo, que no ha podido dar continuidad al juego con el que arrolló al manacorí en la final del Abierto de Australia.

Así, no llegó lejos ni en Indian Wells (tercera ronda) ni en Miami (octavos) ni en Montecarlo (cuartos), aunque, al contrario que Nadal, no defiende demasiados puntos en este tramo donde el año pasado no brilló. 'Nole' debutará ante el estadounidense Taylor Fritz, verdugo de Grigor Dimitrov, en su camino hacia una final que disputó por última vez en 2016.

Por su misma parte del cuadro va Roger Federer, que ha elegido la Caja Mágica para jugar en tierra batida por primera vez en mucho tiempo y para preparar el asalto a Roland Garros, el 'Grand Slam' donde más sufre. Triple campeón del evento (2006, 2009 y 2012), hay mucha expectación por ver al de Basilea, que hará su estreno este martes en horario nocturno ante Richard Gasquet.

THIEM, SERIA ALTERNATIVA; FERRER SE DESPIDE

Sin embargo, hay una gran terna de favoritos a conquistar un título que ninguno de ellos defiende. Este honor corresponde al alemán Alexander Zverev, que tampoco llega en muy buena forma y que va por el lado de Nadal. El de Hamburgo ha pasado sin pena ni gloria por sus tres anteriores torneos en tierra y para empezar tendrá a David Ferrer o a Roberto Bautista.

Sí se presenta mucho más favorito el austriaco Dominic Thiem, que además tiene la 'espina' clavada en la Caja Mágica donde ha jugado las dos últimas finales, ambas saldadas con derrota ante Nadal y Zverev. Las condiciones de la capital favorecen al de Wiener Neustadt, que afronta un recorrido complicado con Fabio Fognini, Roger Federer y Novak Djokovic en su teórico camino hacia la final.

Considerado por muchos como el mejor heredero en tierra del balear, el centroeuropeo, curiosamente, ha logrado su mejor éxito de su carrera en la pista dura de Indian Wells, aunque aterrizó en Madrid con el título en el Godó, el décimo en arcilla roja de los 13 que tiene y el de mayor valor.

El griego Stefanos Tsitsipas, campeón en Estoril, o el ruso Daniil Medvedev, semifinalista en Montecarlo y finalista en el Godó, completan una amplia terna de aspirantes en un Mutua Madrid Open que también tendrá su carácter emotivo ya que servirá para despedir al veterano alicantino David Ferrer.

El de Jávea pondrá en la Caja Mágica punto y final a una carrera de casi dos décadas y aderezada por 27 títulos ante una afición que se volcará con él desde este mismo martes cuando debute ante su amigo Roberto Bautista.