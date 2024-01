Carlos Alcaraz: "Estoy triste por mi nivel, venía con mucha confianza"

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz reconoció este miércoles que está "triste" por su nivel mostrado en la derrota por 6-1, 6-3, 6-7(2) y 6-4 ante el alemán Alexander Zverev en los cuartos de final del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, torneo al que llegaba "con mucha confianza".

"Comenzar a ese nivel el partido fue una pena, pero de todas formas encontré la forma de romperle el saque otra vez y mantenerme en el partido. Tuve oportunidades, en el 4-3, en el cuarto, no las aproveché. Jugué un buen tenis en el cuarto set, obviamente no a mi mejor nivel, pero fue bueno", dijo el español en la rueda de prensa posterior al partido ante el tenista alemán.

Alcaraz lamentó sus "altibajos" en su tenis, además de no encontrar "un buen saque", ante un Zverev que "restó muy bien". "Fue duro lidiar con la presión. Eso es todo. Tengo que mejorar. Sigo trabajando en ello y ya veremos en el futuro", agregó sobre el factor mental.

"Estoy triste con mi nivel, venía sacando bien y con mucha confianza", reiteró, aunque "ha sido un buen torneo" para el murciano, "contento" por haber llegado hasta cuartos de final. "Jugué grandes partidos y, obviamente, una eliminatoria de un Grand Slam está bien. No es lo que buscaba, pero no está mal", añadió.

Alcaraz no dudo en agradecer el apoyo de la afición durante el duelo ante Zverev, asegurando incluso que forzó el cuarto set "por culpa del público". "Me aportaron energía. Fue una locura. Estaba deprimido, totalmente deprimido, pero no pararon de apoyarme. Así que, probablemente, la remontada en el tercer set fue gracias a ellos. Sin ellos, probablemente habría perdido en tres sets", confesó.

Finalmente, el número dos del mundo afirmó que los semifinalistas "tienen nivel" para ganar al serbio Novak Djokovic. "No es fácil, pero creo que es aún más difícil en un 'Grand Slam'. Tiene que enfrentarse a Yannik Sinner, que está jugando un tenis increíble. No ha cedido ni un set en este torneo. Eso significa que tiene el nivel y la capacidad para vencer a Novak", concluyó.