Conchita Martínez: "Si Nadal está sano, soy muy optimista con su temporada"

Publicado 13/01/2019 14:31:46 CET

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La extenista española Conchita Martínez se ha mostrado "optimista" con la temporada de Rafa Nadal, siempre que esté "sano", y con la de Garbiñe Muguruza, "por la calidad y el potencial que tiene", y ha afirmado que ve el cuadro femenino del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada que da comienzo este lunes, "más igualado" el masculino y que otros años.

"Si Nadal está sano, soy muy optimista porque todos sabemos lo que puede hacer. Cuando vienen las lesiones, que no le permiten hacer su juego ni moverse como se tendría que mover, ahí es cuando se complica. Soy muy optimista si está sano; si no, se complica todo", declaró en una entrevista para Europa Press.

La oscense formará parte del equipo de expertos de Eurosport para el Abierto de Australia, que se disputará del lunes 14 hasta el domingo 27 de enero y en el que fue finalista en 1998. "Australia es, por regla general, un país que a todos los jugadores nos gusta, nos gusta ir a jugar allí, el trato de la gente con los jugadores es buenísimo", indicó.

"El tiempo acompaña, aunque a veces es demasiado extremo, cuando hace demasiado calor. Te vas al 'calorcito', que para el cuerpo es mejor. Tengo recuerdos muy buenos; esa final no la conseguí ganar contra Hingis, pero recuerdo partidos anteriores para llegar a la final muy buenos. Lo recuerdo con cariño y con felicidad", recordó.

Sobre el cuadro masculino del torneo océanico, la ganadora de Wimbledon 1994 espera que el balear pueda estar al cien por cien tras su retirada de Brisbane, y apunta al suizo Roger Federer, ganador de las dos últimas ediciones, como uno de los que llegan en mejor forma. "En el primer 'Grand Slam' del año es muy complicado apostar, porque no sabes muy bien cómo han ido las pretemporadas", subrayó.

"Sabemos la mala noticia de que Rafa se haya lesionado, se haya tenido que retirar -de Brisbane- y llegue sin ritmo. Seguro que hay gente que está jugando bien, mira Roger -Federer-, pero tenemos pocas noticias. Acaba de empezar la temporada y hay que ver cómo está todo el mundo", continuó.

Más parejo le parece el cuadro femenino, con la siete veces campeona Serena Williams a la cabeza. "Serena es una jugadora ambiciosa que seguro que va a querer ganar los 'grandes'; tiene una edad, pero si físicamente está bien es peligrosísima y todos lo hemos visto. Con la edad hay un cierto límite, pero si está bien es una jugadora a tener en cuenta siempre. Entre las demás, vamos a ver cómo lleva Halep el 2019, Wozniacki ya ha tenido un pequeño desliz, Svitolina también... Hay jugadoras que lo pueden hacer bien, está más igualado", manifestó.

"MI OPTIMISMO CON MUGURUZA ES POR SU CALIDAD Y POTENCIAL"

Entre sus apuestas también se encuentra su expupila Garbiñe Muguruza, a pesar de su irregular 2018. "Con Garbiñe, estando en otro equipo, tengo bastante menos contacto y tampoco he estado presente en la pretemporada. He visto que en los partidos de la Hopman no le ha ido demasiado bien, pero mi optimismo llega por la calidad y el potencial que tiene ella. Estoy segura de que en cualquier momento se puede poner a jugar bien porque tiene mucha calidad", aseveró.

Sin embargo, la de Monzón rechaza hablar de la posibilidad de volver a colaborar con la hispano-venezolana, a la que ayudó a vencer en Wimbledon 2017. "Ya colaboré con ella el año pasado, después de Wimbledon y antes en Australia, preparándola para Doha y Dubai, ahí le fue bien. Después estuve en Indian Wells en Miami y a partir de ahí cada una ha seguido su camino y no se ha vuelto a hablar", reconoció.

Con quien sí colabora en la actualidad es con la checa Karolina Pliskova, reciente ganadora en Brisbane. "Hemos hecho la pretemporada juntas y ha ido bastante bien la cosa. Ha sido una pretemporada demasiado corta para mi gusto, sobre todo de tenis. El rodaje que tenía que hacer la última semana o diez días no lo ha podido hacer, que era jugar puntos, lo está haciendo aquí -Brisbane-. La veo bastante bien, ha trabajado muy bien tanto física como tenísticamente. Por trabajo bien, estoy contenta", dijo.

Además, observa ciertas similitudes entre Pliskova y Muguruza. "Las dos son jugadoras bastante altas y son agresivas, a las que les gusta llevar la iniciativa en el punto y en el partido. Puede haber ciertas similitudes, pero cada una con lo suyo. Cada una necesita trabajar individualmente en lo que necesita", expresó.

Por último, Conchita valoró la introducción del nuevo 'super tie-break' a diez puntos para caso de empate a seis juegos en el último set, el quinto para hombres y el tercero para mujeres. "Las condiciones en Australia son muy extremas muchas veces. Creo que tanto aquí como en los torneos en los que no había 'tie-break' en el quinto o en el tercer set había que hacerlo. Me parece acertado", afirmó.

Sin embargo, considera que el criterio debería unificarse en el circuito. "Lo que me gustaría ver es que todos se pusiesen de acuerdo y en todos los sitios fuese igual, es lo que echo en falta. Espero que se pongan de acuerdo y no vuelvan locos a los jugadores. Me gustaría que todo el mundo hiciese lo mismo por el bien del jugador", concluyó.