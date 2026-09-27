Davidovich alcanza las semifinales en Chengdú

Archivo - Alejandro Davidovich - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Alejandro Davidovich ha alcanzado este domingo las semifinales del torneo de Chengdú (China), de categoría ATP 250 y disputado sobre pista dura, después de vencer al francés Alexandre Müller (6-1, 7-5), y buscará un billete para la final ante el georgiano Nikoloz Basilashvili.

El malagueño, que reapareció el sábado tras dos meses de ausencia por una lesión de espalda con una victoria ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo (6-4, 6-4), firmó otro encuentro impecable ante el número 135 del mundo. De hecho, no se enfrentó a ninguna bola de 'break' en la hora y 21 minutos que duró el partido.

La 29ª raqueta mundial exhibió su buen estado de forma ganando los cinco primeros juegos del encuentro. Aunque el tenista galo logró cortar la sangría, no pudo evitar que Davidovich cerrase el parcial en su primera oportunidad.

Ya en la segunda manga, tras desaprovechar dos ocasiones de rotura en los primeros juegos, consiguió quebrar el servicio de su rival en el undécimo, para después cerrar el parcial con su saque.

Ahora, Davidovich, que este año estrenó su palmarés ATP con el título en Mallorca, se enfrentará en la penúltima ronda del certamen chino al georgiano Nikoloz Basilashvili, que en su encuentro de cuartos de final derrotó al estadounidense Jenson Brooksby en dos sets (6-4, 7-6(4)).