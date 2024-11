La directora de Roland Garros ensalza los "valores muy profundos" de Rafa Nadal

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora de Roland Garros, la extenista francesa Amélie Mauresmo, destacó los "impresionantes" e "increíbles" logros deportivos, aunque resaltó sus "valores muy profundos" dentro y fuera de la pista, por lo que confesó que no tiene "palabras realmente" para "agradecer "todo" lo que ha hecho "por el deporte en general".

"Rafa, no tengo palabras realmente para decirte cuánto tenemos que agradecerte todo lo que has hecho por el deporte, por el tenis, pero por el deporte en general. Por el hombre que eres, por los valores que has aportado a la pista, que aportas al deporte", elogió Mauresmo en un mensaje publicado por el torneo en redes sociales.

En el vídeo, la extenista y ganadora de dos 'Gran Slam' reconoció que los 14 Roland Garros y los 22 'grandes' conquistados por el balear, que se retiró oficialmente este martes en la Copa Davis, son "impresionantes" e "increíbles", aunque quiso destacar su faceta más humana y personal. "El hecho de que seas el hombre que eres, que siempre seas sencillo y que tengas valores muy profundos en tu interior es, en mi opinión, lo que más aprecio", aplaudió.

"Sé que tienes muchas cosas por delante con la familia, con la Academia, con todo lo que te va a pasar, y estoy deseando ver adónde te va a llevar, deseando darte la bienvenida de nuevo en Roland Garros", concluyó el mensaje.