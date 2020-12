Djokovic renuncia a ser elegido en el Consejo de Jugadores de la ATP por su papel en el nuevo sindicato

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El tenista serbio Novak Djokovic confirmó este lunes que va a renunciar a poder ser elegido en el Consejo de Jugadores de la ATP para evitar un conflicto con su posible papel dentro de la recién creada Asociación de Jugadores de Tenis Profesionales (PTPA).

A través de un comunicado en sus redes sociales, el número uno del señaló que se sentía "honrado por el continuado apoyo y confianza mostrada" por los que le habían elegido para defender los "intereses colectivos" de los jugadores en el consejo y que su "primera reacción" era la de haber aceptado si era elegido.

"Sin embargo, tras mi nominación, la ATP distribuyó una nueva regla que me ponía en una difícil posición", recalcó el de Belgrado, en relación a la norma del circuito de no permitir "por un conflicto de intereses" que un jugador estuviese en este organismo si pertenecía a la PTPA, creada oficialmente el pasado verano y "creada con la intención de no estar en conflicto con la ATP".

Djokovic apuntó que este nuevo sindicato "tiene todavía que ser estructurado en su estrategia" y que "su visión a largo plazo debe ser claramente definida", y que tenía claro que "no va a ser combativa", aunque "está por ver cómo lo va a ver la ATP en un futuro".

"Desafortunadamente, dados estos últimos movimientos, siento que ahora es necesario retirar mi nombre de los candidatos", añadió el campeón este 2020 en Australia, que no desea "crear conflicto o generar incertidumbre" sobre la elección de los representantes de los jugadores.

"Soy, y siempre he sido, muy apasionado cuando se trata de representar a mis compañeros en el consejo. Realmente creo que hay un camino delante que realmente mejorará las vidas de los jugadores, especialmente los de un ranking más bajo, y que tendrá un poderoso y positivo impacto en el tenis. Confío en que la PTPA logrará esto en un futuro cercano", sentenció el serbio, que ve "extremadamente importante no tener conflictos de intereses" en el tenis.