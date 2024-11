Feliciano López: "La gente no se cansa del Mutua Madrid Open, las previsiones a futuro son muy positivas"

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El extenista español Feliciano López, director de Torneo de las Finales de la Copa Davis y del Mutua Madrid Open, dejó claro este lunes que "la gente no se cansa y tiene un interés brutal" en el torneo madrileño, que quiere "seguir mejorando y creciendo" y cuyas "previsiones a futuro son muy positivas"

"Siempre hay espacio y ganas, sobre todo de seguir mejorando y creciendo. Es un torneo que está superasentado en la ciudad y la verdad es que la gente de Madrid responde de manera increíble y cada vez tenemos más público también de fuera", señaló Feliciano López en un encuentro digital sobre las próximas Finales de la Copa Davis organizado por Europa Press con el apoyo de 'Lexus'.

El toledano considera "un lujo y un placer como exjugador y, sobre todo, como español, el poder trabajar en un torneo como el Mutua Madrid Open". "El año que viene las previsiones son muy, muy positivas porque vemos que la gente sigue mostrando un interés tremendo, no se cansa del Mutua Madrid Open a nivel de espectadores, de patrocinadores", apuntó.

"Hay un interés brutal y eso cuando trabajas en la organización del torneo te hace sentir muy, muy orgulloso de que el trabajo se hace muy bien y de que las previsiones a futuro son muy positivas. Es sorprendente que el torneo no para de crecer y estamos en un momento buenísimo a todos los niveles", subrayó Feliciano López.

Este recordó que desde que él debutase con una invitación en la primera edición de 2002, "el torneo ha pasado diferentes fases y no ha parado de crecer", remarcó, asegurando que el torneo, "seguramente", contará con un "un estadio nuevo entre el 2026 y el 2027 de más o menos 8.000 espectadores" que les dará "la posibilidad de seguir creciendo" porque la Arancha Sánchez-Vicario, de capacidad para 3.500, se les ha quedado "un poco pequeña para el nivel de partidos" que tienen "durante los primeros días de competición" y que podrían ser "perfectamente por 10.000 personas".

Además, el director del Mutua Madrid Open no olvida que en 2025 ya no estará Rafa Nadal, que se habrá retirado y que es el que más títulos (5) ha logrado. "No es el hecho de que va a ser el primer año sin Rafa ya oficialmente porque se lo ha perdido en alguna ocasión por problemas físicos, pero va a ser la primera vez que se celebra el torneo con él ya oficialmente retirado, lo que no deja de ser un 'shock' porque al final ha crecido también y ha ido de la mano de su figura y eso es justo reconocerlo", admitió.

"Yo tuve la suerte de jugar el primer Mutua Madrid Open y recordaré toda mi vida cuando Manuel Santana me invitó. Fue para mí algo que marcó un poco mi carrera porque fue de los primeros torneos en el que tuve la oportunidad de enfrentarme a los mejores del mundo y darme cuenta de que podía competir contra ellos", añadió al respecto el extenista.