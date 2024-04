Ferrer: "Sabía que Alcaraz era bueno, pero ganar dos 'grandes' tan joven es impresionante"

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El capitán del equipo español de la Copa Davis, David Ferrer, tiene claro que es "impresionante" que Carlos Alcaraz tenga ya dos 'Grand Slams' siendo tan "joven", mientras que de Rafa Nadal, que este martes volvió a jugar un partido en el Barcelona Open Banc Sabadell, no duda que "lo importante es que juegue y no se lesione" dado que se avecinan Roland Garros y los Juegos Olímpicos.

"Nunca me imaginé que pudiera ver a un jugador con esa escala ya de valor tenístico. Sabía que era bueno, pero tan joven, ganar dos 'Grand Salm' ya es impresionante, vamos a disfrutarle", reconoció Ferrer este martes en un encuentro con periodistas organizado por 'Lexus', patrocinador del Barcelona Open Banc Sabadell del que es su director.

El murciano no ha podido estar finalmente en el torneo barcelonés por una nueva lesión, algo que el de Jávea achaca a que "con esa edad juegan más partidos que otro que no gana tantos partidos y cuyo nivel de exigencia y tensión es menor". "A Rafa (Nadal) también le pasaba", recordó.

Sobre el balear, que podría afrontar su último año, pidió "disfrutarle lo que pueda" y advirtió que "todo tiene un principio y un fin". De todos modos, le vio "bien" en su victoria del martes ante el italiano Flavio Cobolli y consideró que "por supuesto, tiene capacidad" para mejorar como sacar "más fuerte". "Que juegue partidos para que vaya teniendo ritmo, pero lo importante es que juegue y que no se lesione porque para Roland Garros queda poco", afirmó.

Como capitán de la Davis, tendrá que elegir a los jugadores que compitan en los Juegos Olímpicos de París donde da por fijos al de El Palmar y al de Manacor, "siempre cuando estén bien los dos". "Ojalá estén los dos para jugar el individual y el doble. Están con ganas y quieren jugar juntos, no seré yo quién les diga que no", señaló con una sonrisa. "Sería una pasada, ojalá", añadió.

Ferrer también habló de su papel como director del Barcelona Open Banc Sabadell, un evento que considera "histórico", sobre todo porque, "como Montecarlo y Roma", se disputa en "un club de tenis" y se transmite "un cariño diferente". "El tenis empezó en los clubes, ahora necesita más espacio y capacidad y se construyen pistas a las afueras", indicó.

El alicantino confesó que venía a este torneo "desde los 6 años". "Luego vine como jugador y ahora estoy como director, así que lo siento como mío, de verdad, hay un sentimiento, no lo digo por quedar bien", remarcó.

De todos modos, se sentía "en pista mucho mejor" que en esta faceta directiva, aunque esta "a nivel personal está bien". "Cuando dejas de jugar puedes seguir vinculado al tenis y evolucionando profesionalmente. Son etapas diferentes, estoy muy bien ahora", admitió, dejando claro que no echa "de menos" el tenis. "Acabé tranquilo. Me retiré con 37 años y echas de menos cuando ganabas, echas de menos cuando ganas, pero cuando sabes que no estás ya al nivel hay que pasar a otra etapa", comentó.

'Ferru' reconoció que en esta edición del Godó están "muy contentos por todo" y que está "todo vendido prácticamente", mientras que en lo deportivo fue "algo muy importante" poder tener a Rafa Nadal. "Fue una pasada ver la pista llena en su partido", celebró.