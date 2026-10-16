Jódar remonta también a Ruud y se mete en semifinales del Masters 1000 de Shanghái

Archivo - El tenista español Rafa Jódar golpea una bola durante un torneo - Li Rui / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhot

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Jódar se clasificó este viernes para las semifinales del torneo de Shanghái (China), octavo Masters 1000 de la temporada y que se disputa sobre pista dura, después de derrotar, con nueva remontada, al noruego Casper Ruud en tres sets por 4-6, 6-4, 6-3.

La 'Armada' no tenía una semifinalista en este evento desde el año 2017 cuando lo logró Rafa Nadal y ahora disfruta de dos tras el pase el jueves de Alejandro Davidovich. El malagueño, que se enfrentará al número uno del mundo Alexander Zverev, y el madrileño, que se medirá al ganador del Daniil Medvedev-Tommy Paul ya como el semifinalista más joven de la historia de la cita, serán las bazas para conquistar por fin para el tenis nacional este Masters 1000.

Y para alcanzar sus segundas semifinales en un torneo de estas características tras las del pasado verano en Montreal (Canadá), las quintas en total de la temporada, y seguir en la carrera por estar en las Finales de la ATP, Jódar tuvo que tirar una vez más de su manual de remontadas en la ciudad china. Otra vez cedió el primer parcial y otra vez demostró fortaleza y tenis para levantarlo y apear a Ruud tras más de dos horas y 20 minutos de partido, en los que firmó 22 ganadores, 14 de ellos con su 'drive'.

El partido ante el noruego, vigésimo favorito en Shanghái, fue muy igualado y en el primer parcial ninguno fue capaz de aprovechar sus opciones de rotura. De hecho, Jódar desperdició tres con 4-4 en el marcador y su rival se lo hizo pagar en el siguiente juego con el 'break' y el primer set.

Tocaba de nuevo remontar como en los tres anteriores duelos y el madrileño se puso manos a la obra. Tras desaprovechar un 15-40, logró en el siguiente servicio del nórdico la rotura, una alegría efímera porque Ruud replicó a renglón seguido para volver a establecer el equilibrio. A partir de ahí los saques se impusieron hasta el 4-4, en el que el español volvió a quebrar, esta vez de manera definitiva para forzar a continuación la tercera y definitiva manga.

En esta, Jódar mantuvo sus buenas sensaciones y se puso por delante con un tempranero 'break', una ventaja que de nuevo le duró poco porque Ruud se la devolvió al instante. Esta vez, el madrileño, muy afilado en sus restos, logró volver a romper y ya, muy sólido con el saque, no dejó escapar la victoria, finiquitada con un nuevo quiebre.