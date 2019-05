Muguruza: "Ojalá pueda jugar igual de bien que Nadal en Madrid"

Publicado 03/05/2019 21:31:25 CET

MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Garbiñe Muguruza ha afirmado este viernes que "ojalá pueda jugar igual de bien" que su compatriota Rafael Nadal en el inminente Mutua Madrid Open, torneo que para las féminas es de categoría Premier Mandatory en el circuito de la WTA.

En compañía del propio Nadal, la jugadora de Caracas asistió a la puesta de largo del torneo dentro del Museo del Prado, enclave emblemático de la ciudad y que además celebra este año su bicentenario. Así, Muguruza indicó que "ojalá pueda jugar igual de bien que Rafa en Madrid", pues a ella no se le ha dado tan bien jugar en la Caja Mágica.

"Es un torneo que me gusta mucho. No he podido jugar muy bien en ediciones anteriores, pero espero poder hacerlo en ésta", dijo al respecto. "Jugar aquí es jugar en casa, delante de mi público y que me anima mucho siempre. Lo que quiero ya es salir a la pista y que el público me anime", insistió.

La hispano-venezolana, decimonovena cabeza de serie, no había tenido excesiva fortuna en el sorteo celebrado en la propia Caja Mágica durante la sesión matutina. Si supera su primer escollo ante la croata Petra Martic, podría verse las caras con la alemana Angelique Kerber, cuarta favorita y que por su parte debutará contra Lesia Tsurenko.