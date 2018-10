Nadal desarma a Tsitsipas y alza su título 80

Publicado 13/08/2018 0:04:52 CET

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Nadal se deshizo de la sensación esta semana en Canadá, un Stefanos Tsitsipas que vio frenado su festival ante el número uno del mundo, quien levantó por cuarta vez el Masters 1.000 canadiense en un domingo que marcó el título 80 de su carrera.

Nadal terminó con la aventura del griego, que venía de ganar a cuatro 'Top 10', como Thiem, Djokovic, Zverev y Anderson, en un 6-2, 7-6(4) con poca historia en el primer set y mucho orgullo de Tsitsipas en el segundo, buscando el regalo en el día de su 20 cumpleaños. El de Manacor impuso su ritmo de inicio para seguir una temporada que marcha de nuevo hacia matrícula.

El balear comenzó tarde el 2018, por el largo 2017 y una puesta a punto con problemas físicos. Lo hizo con cuatro títulos en la tierra, incluido el undécimo Roland Garros, y después llegó hasta semifinales en Wimbledon. Ahora, la gira norteamericana en pista dura comienza de manera inmejorable, con el primer título en Canadá desde 2013, y el quinto ya este año.

No acusó el cansancio de la tardía semifinal. Nadal saltó agresivo y pronto acumuló bolas de rotura, que terminó por hacer buenas en el tercer juego. No asimiló el golpe el griego, que volvió a perder su saque después y comenzó a pensar ya en el segundo set. Lo que vislumbrara no lo supo cristalizar.

Y es que la final la reanudó Nadal rompiendo de inicio en el segundo parcial. Por si fuera poco, el saque del español no admitía resquicio al juego de un Tsitsipas totalmente desarmado. No fue hasta el último momento, cuando el griego logró romper al español, al borde de alzar los brazos, para forzar una muerte súbita en la que Nadal volvió a ser quien mandó.

El español reconquista Canadá y mira a Cincinnati en el camino idóneo para llegar lanzado a la defensa del US Open, con 33 Masters 1.000 y una cifra redonda de 80 títulos, los que solo lograron en la Era Open Jimmy Connors, Roger Federer e Ivan Lendl.