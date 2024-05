El ídolo local, homenajeado en la Manolo Santana, se ve apeado en octavos de final de su último torneo en la capital

"Este día tenía que llegar, espero haber sido un ejemplo"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El tenista español Rafa Nadal perdió (7-5, 6-4) este martes contra el checo Jiri Lehecka en octavos de final del Mutua Madrid Open, un rival inspirado y contundente con su saque y derecha, y quedó eliminado de su última participación en la Caja Mágica, acorde con los planes de poner fin a su carrera en este 2024.

"Es el final y los finales son siempre emotivos", dijo esta semana el cinco veces campeón del torneo. El ídolo local, leyenda del deporte español, entró a buen nivel en el partido pero no aprovechó sus opciones de 'break'. Lehecka no perdonó, se apuntó el primer set y tomó temprana ventaja en el segundo.

Nadal se aferró a la pista evitando otro 'break' seguido pero con una media de 200 km/h en su saque y una derecha llena de golpes ganadores, el checo fue imparable. Tras tres victorias en la Manolo Santana, el cuarto partido hizo hincar la rodilla al de Manacor, pasadas las doce de la noche, homenajeado por Madrid y reforzado para afrontar su despedida en las pistas con mayor garantía.

La timidez de Pedro Cachín, su anterior rival, no la tuvo Lehecka. Nadal se fue acercando, ganando los pocos peloteos e igualando la efectividad de su rival con el servicio. Sin embargo, la potencia del checo mató más puntos y le ayudó a salvar una bola de 'break' en el octavo juego. Rozó varias veces la rotura, pero la encajó al final el español en el punto álgido del checo.

El joven tenista de 22 años ganó 16 de los 17 puntos que le otorgaron el primer set (7-5) y el 'break' de inicio en el segundo. Nadal calmó la tempestad y trató de despertar la de la grada, aunque le hacía falta y mucho subir su tenis también. El manacorí salvó su saque en un tercer juego de 15 minutos y activó el modo supervivencia bajo el 'sí se puede' del público.

El balear se mantuvo en la pelea pero fue incapaz de encontrar respuesta al resto. No le dejó tampoco un Lehecka que en ningún momento acusó la presión de cargarse al rey de la tierra en su casa. El campeón de 22 'Grand Slams' se acercó con un 30-30 en el octavo juego, pero el checo, de hielo por fuera y por dentro, no falló.

Pese a sus mil historias y remontadas épicas, este Nadal, sin su físico al 100%, con tres torneos en 2024 y un 2023 en blanco, ni tampoco su juego, no tuvo remedio para el adiós. La última vez en Madrid para el de Manacor, que programó su despedida para esta campaña y al menos logró un primer adiós en la pista, con un rodaje que llevará a Roma y, después, a Roland Garros, para soñar.

"Ha sido una semana muy especial, muy positiva, inolvidable. Lo único que puedo es dar las gracias por un apoyo incondicional, ha sido un viaje increíble", dijo Nadal sobre la pista después del partido. El cinco veces campeón recibió el homenaje del Mutua Madrid Open con cinco lonas que cayeron del techo de la Manolo Santana, con el recuerdo de cada uno de sus títulos y un 'Gracias'.

Nadal habló después de un vídeo con imágenes suyas en la cita madrileña. "Era broma, el año que viene vuelvo", empezó antes de ponerse serio, a la vez que emocionado, como su familia en la grada. "Viendo las imágenes parecen de otra vida. No se ha terminado, pero ha sido la última vez que juego aquí. Ha sido un regalo, más importante que algún 'Grand Slam' que gano por ahí, jugar enfrente del público español se quedará conmigo para siempre", dijo.

"Me siento afortunado, no puedo pedir más, espero haber sido un ejemplo positivo para las nuevas generaciones, es lo más importante. El deporte genera ilusión, creo que he generado esa ilusión en vosotros. Lo único que puedo decir es 'gracias', es lo que siento. Era un día que es difícil, pero creo que la vida y mi cuerpo llevan tiempo mandando señales de que este día tenía que llegar", añadió.

El ídolo local recibió un trofeo por parte de la organización del torneo, con el director, Feliciano López, a la cabeza, con un 'Gracias Rafa' y las 59 victorias, récord del torneo, del español en Madrid. "He podido despedirse en la pista, que era un sueño, en un lugar de los que más me ha emocionado. No me retiro, daré las gracias a mi equipo y mi familia el día que me retire", zanjó.