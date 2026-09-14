Zverev se acerca al número uno de Sinner y Djokovic sale del 'Top 10' por primera vez desde 2018

Alexander Zverev tras una victoria en el US Open 2026 - Jean Catuffe / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tenista alemán Alexander Zverev se asentó en la segunda plaza del ránking de la ATP tras su victoria en el US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada, y se quedó a menos de 2.000 puntos del número uno del italiano Jannik Sinner, con el español Carlos Alcaraz como número 3 y el serbio Novak Djokovic saliendo del 'Top 10'.

El triunfo del de Hamburgo le permitió afianzarse como número dos del mundo con 9.690 puntos, a 1.810 del de San Candido, que perdió puntos por su ausencia en Nueva York por lesión, mientras que aventaja en más de 4.000 al jugador murciano, que no pudo defender su título de 2025 al caer en cuartos de final y perder 1.600 puntos (5.560).

Precisamente, el verdugo del tenista de El Palmar, el estadounidense Ben Shelton, subcampeón del US Open, asciende cinco posiciones y se coloca en el mejor puesto de su carrera, el número 4 del mundo, mientras que Novak Djokovic, al caer en la primera ronda, se sale del 'Top 10' por primera vez desde julio de 2018 y se coloca el 12 del mundo.

Dos puestos por detrás del de Belgrado está el español Rafael Jódar, que tampoco pudo superar su estreno en su primer US Open, aunque está noveno en la 'Carrera a Turín' para jugar las Finales de la ATP. Alejandro Davidovich (30), Daniel Mérida (41), Martín Landaluce (62), Jaume Munar (68) y Pablo Carreño (71) completan la representación de la 'Armada' en el Top 100.

Por otro lado, en el ránking de la WTA, la kazaja Elena Rybakina, como estaba previsto, ascendió oficialmente como número uno del mundo y lo hizo además con el añadido de hacerlo como nueva campeona del US Open tras ganar a la bielorrusa Aryna Sabalenka, que perdió su trono en Nueva York y en la clasificación mundial.

Rybakina suma 9.901 puntos por los 7.875 de Sabalenka, con las estadounidenses Jessica Pegula y Coco Gauff, semifinalistas en Nueva York, completando el 'Top 4'. En cuanto a las españolas, Cristina Bucsa es la mejor clasificada, la 44 del mundo, con Paula Badosa la 70 tras mejorar 17 posiciones tras su participación en el US Open, y Jessica Bouzas volviendo al 'Top 100' (92).