El Ibex 35 arranca la semana cediendo un 0,28% y pierde los 11.700 puntos pese al tirón de la banca

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la sesión del lunes en los 11.688,2 puntos, un 0,28% menos que la cotización marcada el viernes, a pesar de que los valores bancarios y energéticos han cerrado de forma generalizada en positivo.

Los analistas de Renta 4 señalan a los datos de empleo en el país norteamericano, que se conocieron unas horas antes del cierre bursátil europeo, y que ya provocaron caídas en la sesión del viernes. Destacan la "solidez" de las cifras con una creación de empleo de 256.000 nóminas no agrícolas (frente a los 165.000 esperados y los 212.000 del mes anterior). La tasa de paro se moderó al 3,9% y los salarios se mantuvieron estables en el 4,1%.

Ya el viernes los mercados "reaccionaron con fuertes subidas" en las rentabilidades de los bonos y el dólar llegó a su nivel más alto en los últimos dos años, según apuntan los expertos. En este contexto, los inversores han reducido sus expectativas de recortes de tipos a una sola bajada de 25 puntos básicos en 2025, frente a la expectativa anterior de dos recortes --en diciembre, se anticipaban incluso tres bajadas--.

Esta semana los mercados estarán atentos al inicio de la temporada de presentación de resultados correspondientes al cuarto trimestre en EEUU. En concreto, el 'pistoletazo de salida' lo darán los bancos de inversión: el miércoles publicarán sus cuentas JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup, Wells Fargo y Bank of New York; el jueves será el turno de Bank of America y Morgan Stanley.

En el plano 'macro', la referencia principal será el dato de inflación de diciembre en EEUU, que se conocerá el miércoles. Los mercados prevén un ligero repunte en su tasa general, hasta el 2,9%, mientras que la subyacente se mantendría estable en el 3,3%. También se conocerá el dato de IPC en Reino Unido, que debería mantenerse estable en el 2,6% en tasa general y en el 3,4% en la subyacente.

Habrá también datos de inflación, aunque finales, en Europa y cifras relevantes en China, como el PIB del cuarto trimestre, donde podría haber una recuperación en tasa trimestral y cerrar la tasa anual en el 5,1%.

En este contexto, la mayor subida del Ibex 35 se la ha anotado BBVA (+3,11%), que hoy ha recibido la recomendación de 'comprar' por parte de Bank of America. Por detrás, se ha situado Banco Sabadell, con una subida del 2,13%, Repsol (+1,75%), Bankinter (+1,49%), CaixaBank (+1,03%), Naturgy (+0,87%) y Enagás (+0,77%).

Del lado contrario estaban Rovi (-7,56%), Solaria (-4,13%), IAG (-3,64%), Grifols (-3,07%), Merlin (-2,46%), Inditex (-2,45%) y Fluidra (-2,29%).

El conjunto de las principales Bolsas europeas ha cerrado en 'rojo' este lunes. Londres ha caído un 0,29%; París, un 0,30%; Fráncfort, un 0,41%; y Milán, un 0,83%.

El barril de Brent se situaba en los 81,15 dólares al cierre de la sesión europea, un 1,77% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) avanzaba un 2,87%, hasta los 78,77 dólares.

En el mercado de deuda, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años se ha situado en el 3,305%, desde el 3,265% registrado al cierre del viernes. De esta forma, la prima de riesgo se ha situado en 67 puntos básicos.

El euro se depreciaba un 0,29% respecto al dólar al cierre de la sesión europea, hasta cruzarse en un tipo de cambio de 1,0214 euros por cada dólar.