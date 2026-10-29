El Ibex 35 salva los 18.800 puntos (-0,14%) tras pausar los tipos el BCE, con el crudo en 114 dólares

Archivo - Pantalla con datos del Ibex, en el Palacio de la Bolsa de Madrid. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este jueves con un ligero descenso del 0,14%, hasta situarse en los 18.857,6 puntos, en una sesión marcada por la oleada de resultados empresariales; los acontecimientos en Oriente Próximo, que mantienen el crudo en los 114 dólares el barril; y por la última decisión del Banco Central Europeo (BCE) de mantener los tipos de interés inalterados en el 2,5%.

La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado este jueves el derribo de otro dron estadounidense 'MQ-1 Predator' sobre el estrecho de Ormuz, en el marco de las tensiones por el conflicto provocado por la ofensiva lanzada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos (EEUU) e Israel contra el país asiático.

De su lado, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha confirmado que su vicepresidente, JD Vance, contactó con un alto cargo de Irán a través de una carta, si bien ha centrado estos esfuerzos en labores humanitarias y ha descartado que le haya encargado reiniciar las conversaciones de paz con Teherán.

"No", ha dicho tras ser preguntado sobre si había dado orden para reiniciar los contactos diplomáticos con Irán para intentar alcanzar un acuerdo para cerrar el conflicto en Oriente Próximo. "De lo que se trata es de que necesitan ayuda con suministros médicos y varias cosas. Me preguntó qué pensaba. Le dije: 'Si quieres hacer eso, está bien'", ha señalado.

En este contexto, el barril de Brent --de referencia en Europa-- se situaba en 113,78 dólares al cierre de las Bolsas europeas, un 1,34% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en Estados Unidos-- alcanzaba los 100,88 dólares, un 1,85% menos.

La reunión sobre política monetaria del BCE tiene lugar un día después de conocerse la decisión de su homólogo estadounidense. Tal y como esperaba el consenso de analistas, la Reserva Federal (Fed, por sus siglas en inglés) no modificó los tipos de interés, de tal manera que se mantienen en el rango objetivo del 3,75% y al 4%, tras la subida de la anterior reunión y a las puertas de las elecciones de medio mandato --'midterms'-- en el país norteamericano.

Ahora, el Consejo de Gobierno del BCE ha decidido no modificar los tipos de interés en última reunión después de la subida acometida en septiembre y la anterior del mes de junio, en un contexto marcado por el repunte de la inflación al 3,8% en septiembre, niveles no vistos en los últimos tres años. Al mismo tiempo, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha anunciado que dejará el cargo el próximo 7 de febrero de 2027.

En el terreno empresarial, se ha conocido que Banco Sabadell cerró los primeros nueve meses del año con un beneficio neto de 1.376 millones de euros, un 1% menos que en el mismo periodo del año anterior, incluyendo la aportación de TSB -que formó parte del grupo durante cuatro meses- gracias "al impulso del negocio, una tendencia que continuará en adelante".

Siguiendo dentro del ámbito financiero, BBVA finalizó los nueve primeros meses de 2026 con un beneficio neto atribuido de 9.066 millones de euros, lo que supone un alza del 13,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Asimismo, Indra Group obtuvo un beneficio neto de 355,5 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que representa un incremento del 22% en comparación con los 291,3 millones de euros registrados en el mismo periodo del año anterior.

En el sector energético, se ha conocido que Repsol obtuvo un beneficio neto de 5.006 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que representa un incremento del 325% con respecto a los 1.177 millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior, influido por la revalorización de los 'stocks' (+943 millones de euros).

A su vez, Naturgy reportó un beneficio neto de 1.758 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que implica un incremento del 5,4% respecto al mismo periodo del año anterior, informó la compañía, que ha revisado así al alza sus objetivos para el conjunto del ejercicio y prevé unas ganancias récord de unos 2.200 millones de euros en 2026.

De este modo, los valores más alcistas de la Bolsa española han sido Ferrovial (+3,8%), Indra (+3,55%), Acciona Energía (+3,3%), Repsol (+3,05%), y Cellnex (+2,88%). De su lado, Mapfre ha encabezado los descensos (-3,74%), seguido de BBVA (-2,58%), Caixabank (-1,72%), Unicaja (-1,62%) e Inditex (-1,4%).

El resto de los principales parqués europeos ha cerrado en 'verde'. Así, el índice británico FTSE 100 ha subido un 0,26%; el Cac 40 francés, un 1,05%; el Dax 30 alemán, un 1,31%; y el FTSE MIB italiano, un 0,36%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años retrocedía hasta el 3,961%, frente al 3,996% registrado al cierre del miércoles. De esta forma, la prima de riesgo --el diferencial con las obligaciones del Estado de Alemanía con igual plazo-- alcanzaba los 61,55 puntos básicos.

En el mercado de divisas, la cotización del euro se apreciaba un 0,08% frente al dólar, cruzándose en un tipo de cambio de 1,1163 'billetes verdes' por cada euro.