CEOE, pendiente del paradero de Fátima Báñez, que viajaba en uno de los trenes siniestrados

Archivo - La presidenta de la Fundación CEOE y exministra de Empleo, Fátima Báñez - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) está "pendiente" de que le lleguen noticias de la presidenta de su Fundación, la exministra Fátima Báñez, que viajaba en uno de los trenes que se han visto implicados en el accidente ferroviario ocurrido a primera hora de esta mañana en la provincia de Toledo.

En un mensaje en sus redes sociales, la organización empresarial ha confirmado que la exministra viajaba en uno de los trenes, al tiempo que ha expresado su "consternación" por el accidente, así como su apoyo a víctimas, familias y afectados.

Báñez es presidenta de la Fundación CEOE desde julio de 2020, cargo al que accedió casi dos años después de abandonar el Ministerio de Empleo.

Nacida en Huelva en 1967, Báñez desempeñó el cargo de ministra de Empleo y Seguridad Social desde diciembre de 2011 a junio de 2018, con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.

Fue la encargada de llevar a cabo la reforma laboral que aprobó el PP en el año 2012, duramente critica por los sindicatos y contra la que se convocó una huelga general con el objetivo de lograr su derogación.

La exministra dejó la política en marzo de 2019 con la intención de incorporarse a la empresa privada, donde es actualmente consejera en Rovi e Iberdrola.