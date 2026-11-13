El Ibex 35 salva los 20.000 puntos tras subir un 3,36% en una semana marcada por Nvidia y los resultados

Archivo - Pantalla con datos del Ibex, en el Palacio de la Bolsa de Madrid. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha finalizado la semana con un alza del 3,36%, hasta situarse en los 20.020,10 puntos, en un contexto marcado por los escándalos de Nvidia, que han desembocado en el cese de su consejero delegado, Jensen Huang, tras 33 años al frente de la compañía, así como por la evolución del conflicto en Irán y a la publicación de resultados empresariales.

El principal índice bursátil español ha cerrado la sesión de este viernes con un alza del 0,27%. En lo que va de año, el Ibex 35 acumula una revalorización del 15,67%.

Los analistas de XTB indican que la composición del Ibex 35 "permite participar en negocios con motores diferentes al ciclo tecnológico estadounidense".

"El alivio del petróleo también puede favorecer a las empresas consumidoras de energía, aunque las declaraciones sobre Irán y los riesgos para el suministro siguen provocando movimientos bruscos".

Volviendo a Nvidia, la hasta ahora directora financiera de la tecnológica, Colette Kress será quien ocupe temporalmente el puesto de Huang a la espera de encontrar un nuevo consejero delegado, entre los que suenan nombres como el de Tim Cook, de Apple.

"El mercado valora las potenciales implicaciones para el ecosistema de la IA construido en torno a Nvidia (financiación circular) y también se cuestiona si tendrá impacto en la colocación de Anthropic, de cuyo tramo privado (26.000 millones de dólares del total de 90.400 millones de dólares que está previsto captar), Nvidia se había comprometido a aportar 10.000 millones de dólares", apuntan los analistas de Renta 4.

En relación al plano geopolítico, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que el régimen de Irán "se está desmoronando", afirmando que su economía está destruida, sus Fuerzas Armadas han sido "aniquiladas" y que Washington ejerce un "control total" sobre el estrecho de Ormuz sin haber sufrido bajas militares en los últimos cinco meses.

En una entrevista telefónica concedida a la conservadora cadena de televisión estadounidense Salem News Channel, el mandatario ha subrayado que no dudará en recurrir nuevamente a la fuerza militar si detecta que la situación en la región toma un rumbo desfavorable, tras señalar que Estados Unidos lleva tres semanas combatiendo "a un ritmo bastante rápido".

De su lado, la Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado haber atacado y destruido un radar de alerta temprana del Ejército de Estados Unidos situado en Bahréin, en represalia por un bombardeo aéreo previo contra una torre de telecomunicaciones en la localidad iraní de Sirik, en la provincia meridional de Hormozgán.

En un comunicado recogido por la agencia Tasnim --vinculada al propio órgano castrense--, la fuerza aeroespacial del cuerpo militar de élite iraní ha detallado que la operación se ha ejecutado en respuesta directa a la ofensiva aérea atribuida a las fuerzas estadounidenses contra las infraestructuras de Sirik.

En este contexto, el precio del barril de petróleo Brent --de referencia en Europa-- retomaba las subidas hasta los 96,36 dólares por barril, un 0,56% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en EEUU-- se encarecía un 0,19%, hasta los 88,91 dólares.

En el ámbito 'macro', el producto interior bruto (PIB) de la zona euro experimentó una expansión trimestral del 0,4% en el tercer trimestre de 2026, desacelerándose así dos décimas respecto del crecimiento del 0,6% registrado entre abril y junio, según la segunda lectura del dato publicada por Eurostat.

En España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha señalado que el Índice de Precios de Consumo (IPC) mantuvo en octubre su crecimiento interanual en el 4,9%, en niveles de febrero de 2023, y encadenó así tres meses consecutivos con un alza superior al 4%.

Respecto al plano empresarial, Técnicas Reunidas ha informado, antes de la apertura del mercado, que obtuvo un beneficio neto de 119,6 millones de euros en los nueve primeros meses de 2026, lo que representa un incremento del 12% respecto a los 106,9 millones registrados en el mismo periodo del ejercicio anterior. La compañía recuperará el dividendo a cuenta tras firmar una cartera récord.

Asimismo, Enagás ha comunicado que, a través de su filial Enagás Internacional, ha firmado un acuerdo con EDF Invest -división de Electricité de France (EDF)- para adquirir una participación del 18% en el capital social de la sociedad francesa Teréga por un importe de 311 millones de euros. De este modo, su participación en esta empresa gala se eleva hasta el 49,5%.

Por último, el grupo rumano de telecomunicaciones Digi Communications registró pérdidas netas atribuidas de 54,2 millones de euros en los primeros nueve meses de 2026, frente al beneficio neto atribuido de 22,1 millones de euros contabilizado en el mismo periodo del ejercicio anterior, según las cuentas no auditadas presentadas este viernes por la compañía.

En este contexto, los valores más alcistas de la jornada de este viernes han sido Repsol (+3,31%), Redeia (+2,90%), Endesa (+1,64%), Iberdrola (+1,54%) y Enagás (+1,27%). De su lado, Acciona encabezó los descensos (-7,98%), seguido de Acciona Energía (-6,89%), Solaria (-3,70%), ArcelorMittal (-3,03%) y Colonial (-2,21%).

El resto de los principales parqués europeos ha cerrado la sesión con signo mixto: el índice británico FTSE 100 subió un 0,36%, el francés Cac 40 ganó un 0,09%, el alemán Dax retrocedió un 0,08%, el italiano FTSE MIB se elevó en un 0,10% y el Euro Stoxx 50 cayó un 0,19%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años ascendía hasta el 3,934%. De esta forma, la prima de riesgo --el diferencial con las obligaciones del Estado de Alemania con igual plazo-- se situaba en los 56,90 puntos básicos.

Respecto al mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,18% en su cruce frente al dólar, hasta intercambiarse por 1,1035 'billetes verdes'.

En el ámbito de los activos denominados 'refugio' en situaciones de alta volatilidad, el precio de la onza de oro cedía un 0,28%, hasta situarse en los 3.874 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, caía un 4,28%, hasta los 68.666 dólares.