El Ibex 35 sostiene los 20.000 puntos pese a ceder un 0,21%, con el crudo en 88 dólares

Pantalla con datos del Ibex en el Palacio de la Bolsa de Madrid. - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha finalizado la sesión de este martes con un descenso del 0,21%, hasta situarse en los 20.056,60 puntos, después de acercarse a los máximos históricos de 20.200 puntos, en una jornada marcada por la evolución del conflicto en Oriente Próximo y en las vísperas de la cumbre de banqueros centrales de Jackson Hole y de la presentación de resultados de Nvidia.

Los inversores siguen pendientes este martes de los acontecimientos en Oriente Próximo tras anunciar el Gobierno de Estados Unidos sanciones contra "múltiples entidades, individuos y embarcaciones", a las que acusa de "facilitar las actividades desestabilizadoras" del Gobierno de Irán, horas después de anunciar el inicio de la ofensiva comercial contra la República Islámica.

Estas medidas afectan, entre otros, a "un extenso grupo de transportistas y agentes que mueven petróleo iraní, amén de a productos petrolíferos y petroquímicos, a través de Emiratos Árabes Unidos, China, Singapur y Europa para financiar a la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica y a otros elementos del régimen", añade la nota.

Por su parte, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha asegurado que la Administración Trump no descarta "de ninguna manera" reanudar los ataques contra Irán tras el inicio de la llamada guerra económica, pese a que el secretario del Tesoro apuntó el pasado jueves que "probablemente no habrá un reinicio cinético a gran escala".

De su lado, la República Islámica ha restado importancia a la guerra económica lanzada por Estados Unidos --descrita por Washington como la "mayor ofensiva financiera jamás orquestada--, afirmando que el país norteamericano "lleva mucho tiempo intentando cortar las arterias económicas" de Teherán.

En este contexto, el precio del petróleo Brent --de referencia en Europa-- bajaba un 4,22% al cierre de las Bolsas europeas, hasta los 88,28 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en Estados Unidos--, abarataba su precio un 3,95%, hasta los 81,61 'billetes verdes' por barril.

En el terreno macro, Alemania ha copado la información en el 'Viejo Continente'. El producto interior bruto (PIB) del país registró una expansión del 0,3% en el segundo trimestre de 2026 respecto de los tres meses anteriores, lo que representa una décima más del ritmo de crecimiento estimado inicialmente por la Oficina Federal de Estadística (Destatis).

Asimismo, la confianza de los empresarios alemanes ha mejorado en agosto por cuarto mes consecutivo, según el índice elaborado por el Instituto de Investigación Económica de Múnich (Ifo), y sube hasta los 88,8 puntos desde los 86,7 de julio, registrando así su mejor lectura desde agosto del año pasado.

No obstante, el plato fuerte de la semana será la cumbre de banqueros centrales de Jackson Hole, que arrancará el próximo jueves y que contará el viernes con la intervención del presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, en su estreno en este simposio, todo ello en un contexto de turbulencias por la subida de los rendimientos de los bonos estadounidenses.

"El presidente Kevin Warsh podría centrar su discurso en los asuntos que están analizando los grupos de trabajo que ha creado y que, en su opinión, son fundamentales para la política monetaria. Si opta por esta vía, la reacción del mercado podría ser negativa, ya que podría interpretarse como una forma de evitar responder a las dudas existentes sobre la credibilidad de la Fed", señalaron el economista jefe Erik Weisman y el analista de renta fija Kish Pathak, ambos procedentes de MFS Investment Management.

También los mercados esperan con expectación los resultados del fabricante de chips estadounidense Nvidia, que se conocerán mañana tras el cierre de las Bolsas europeas.

En España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado los datos de precios industriales del mes de julio, que aumentaron un 9,2% en tasa interanual, 2,2 puntos más que en junio, debido al encarecimiento de la energía.

Al mismo tiempo, la Seguridad Social destinó en el presente mes de agosto la cifra récord de 14.470,4 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6,2% más que en igual mes de 2024, según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Volviendo a la Bolsa española, los valores más alcistas de este martes han sido Puig (+2,94%), Acciona Energía (+2,20%), IAG (+2,18%), Cellnex (+1,76%) y Acciona (+1,72%). De su lado, BBVA encabezó los descensos (-1,52%), seguido de Amadeus (-1,10%), Bankinter (-1,03%), Banco Santander (-0,96%) y Logista (-0,94%).

A excepción del índice francés Cac 40, que finalizó la jornada con un recorte del 0,16%, el resto de las principales Bolsas europeas han cerrado la sesión con ganancias: el índice británico FTSE 100 ha subido un 0,29%, el alemán Dax un 0,61%, el italiano FTSE MIB un 0,34% y el Euro Stoxx 50 un 0,12%.

Respecto al mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años se situaba en el 3,645%, llevando la prima de riesgo --el diferencial respecto a las obligaciones del Estado de Alemania con igual plazo de vencimiento-- hasta los 45,72 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro remontaba un 0,07% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1671 'billetes verdes'.

En relación con los activos denominados 'refugio' en situaciones de alta volatilidad, el precio de la onza de oro repuntaba un 0,22% hasta situarse en los 4.708 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, subía un 0,39% hasta los 79.341 dólares.