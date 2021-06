Ábalos espera llegar a un consenso con Podemos sobre alquileres: "Procuramos cumplir el acuerdo de Gobierno"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha trasladado su voluntad para llegar a un acuerdo con Podemos que permita "frenar" los "incrementos abusivos" de los precios en zonas tensionadas.

"Seguimos trabajando en ello, creo que la ley es muy importante y tiene que obligarnos a llegar a un acuerdo", ha afirmado en una acto en Santiago de Compostela, en el que ha dicho que el PSOE procura "cumplir el acuerdo de gobierno de la coalición".

En su intervención, el ministro ha dicho que el problema no es igual en todo el territorio, sino que hay "determinadas ciudades", particularmente las "más grandes", que tienen "un problema muy grande de vivienda" con "unos alquileres con unos costes tremendos".

Ante ello, ha precisado que la idea es, "por una parte", solventar el problema "estructural" que tiene que ver con la oferta. Por ello, ha dicho que "hay que intentar frenar estos incrementos abusivos en determinadas zonas pero, al mismo tiempo, sin disuadir la oferta --privada-- en vivienda". Y, por otra parte, "incrementar el parque público de vivienda especialmente destinado al alquiler asequible", ha dicho.

"Por lo tanto, intentar que la oferta actual no se retraiga y, al mismo tiempo, incrementar mucho la oferta desde las administraciones públicas. Todas pueden hacer trabajo en eso", ha insistido.

En paralelo, ha incidido en que, en determinadas zonas que previamente se declararían tensionadas, se buscará limitar el precio de alquiler con medidas como "no permitir incrementos", "mantener los alquileres que hubiese en su caso", "extender los contratos de arrendamiento" o a través de "bonificaciones fiscales".

"Tenemos que intentar que no se incrementen abusivamente estos alquileres pero también preservar la calidad de la vivienda" de forma que esta "congelación" no suponga "un desinterés por parte de la propiedad en acometer reformas". Además, conforme ha señalado el ministro, lo que no se puede permitir es que al frenar los incrementos en una zona, "se desplace la presión hacia otras".

Dicho esto, ha considerado que se deben "calibrar bien" todas estas cuestiones en un país en el que "la mayoría de las viviendas están en manos de un propietario" y "no de grupos", y en el que "la vivienda de alquiler es bastante minoritaria con respecto a la aspiración de la propiedad".

"Por lo tanto, todo esto lo tenemos que acometer y espero que podamos llegar a un acuerdo que solo nos queda en este aspecto porque, en todo lo demás, en lo que es garantizar la función social de la vivienda, el tema de los desahucios... En eso ya tenemos bastante acuerdo", ha afirmado.