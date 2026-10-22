Los caseros con varias viviendas concentran el 18% de la subida del alquiler entre 2019 y 2023, según Esade

Un edificio en Borriana - GVA

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los hogares que alquilan varias viviendas se asocian a casi una quinta parte de la subida del precio del alquiler en España entre 2019 y 2023, según un estudio de EsadeEcPol, que atribuye a este grupo el 18% del incremento registrado en ese periodo.

El informe, elaborado por Jorge Galindo a partir de datos tributarios, señala que en 2023 las viviendas de propietarios con varias casas alquiladas tenían un precio ajustado un 3,5% superior al de inmuebles equivalentes de arrendadores con una sola vivienda en alquiler. Esta diferencia ha aumentado desde el 0,8% de 2019, cuando no era estadísticamente significativa.

Además, la prima de precio crece con el tamaño de la cartera: entre 2019 y 2023 fue del 1,3% para quienes alquilan dos viviendas, del 2% para los que tienen tres, del 3,4% para los que cuentan con cuatro y del 4,5% para quienes alquilan cinco o más.

El estudio distingue esta categoría de la definición legal de gran tenedor, ya que considera multiarrendadores a los hogares que tienen al menos dos viviendas alquiladas.

MAYORES SUBIDAS AL RENOVAR LOS CONTRATOS

El análisis también detecta diferencias en las renovaciones, ya que los alquileres subieron de media un 5,2% al renovar los contratos de los multiarrendadores, frente al 3,8% en el caso de los propietarios con una sola vivienda. La diferencia solo fue estadísticamente significativa entre quienes tenían cuatro o más inmuebles.

Según el informe, este patrón encaja mejor con una gestión sistemática de los precios por parte de los propietarios con carteras más amplias --por ejemplo, al actualizar las rentas o negociar las renovaciones-- que con un mayor poder de mercado en una zona concreta.

No obstante, EsadeEcPol advierte de que el 18% es una estimación de la contribución asociada a estos propietarios y no una medición causal definitiva. La mayor parte del encarecimiento responde a la revalorización de viviendas con características similares, un resultado compatible con una demanda que supera a la oferta, aunque el estudio no permite determinar cuánto corresponde específicamente a ese desequilibrio.

DIFERENCIAS ENTRE MADRID Y BARCELONA Y POSIBLES MEDIDAS

El informe también encuentra diferencias entre las dos principales ciudades del país. Entre 2019 y 2023, el precio medio por metro cuadrado aumentó un 8,6% en Madrid y un 11% en Barcelona. Los multiarrendadores se asociaron a 1,7 puntos porcentuales de la subida en Madrid, el 19% del incremento, y a 0,8 puntos en Barcelona, el 7,5%.

A partir de estos resultados, el estudio plantea que el número de viviendas alquiladas por un propietario podría ser una referencia útil para orientar las medidas públicas, y señala la renovación de los contratos como un posible punto de intervención.

REBAJAS FISCALES PARA PROPIETARIOS CON ALQUILERES MODERADOS

Entre las opciones que propone explorar figuran extender a las renovaciones las reducciones fiscales por mantener alquileres moderados o reducir los riesgos percibidos por los propietarios mediante garantías de pago.

El análisis utiliza microdatos de declaraciones tributarias de hogares entre 2019 y 2023 e incluye alquileres residenciales declarados por particulares. No abarca el País Vasco ni Navarra porque el estudio no dispone de datos de esos territorios. También excluye a las empresas y la vivienda pública.