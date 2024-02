La ingeniería advierte de que la falta de trabajadores en España es "dramática"

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos (Tecniberia), Joan Franco, ha advertido de que la situación en España de falta de profesionales en el sector es "dramática y de una gravedad enorme".

Durante su intervención en el IX Congreso nacional de ingeniería civil del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Franco ha lamentado que actualmente el número de egresados en la ingeniería es solo entre el 30% y el 40% respecto a hace cinco años.

El presidente de la patronal ha vinculado esta coyuntura a la falta de innovación en España, que aparece en el puesto 32 del mundo, frente a Estados Unidos, Corea del Sur y Singapur, que junto con otros 7 países europeos figuran en el 'top 10'.

En este sentido, ha asegurado que las empresas españolas de ingeniería "no ganan dinero" y el que ingresan viene fundamentalmente de los mercados exteriores y sirve para compensar pérdidas en el mercado nacional. "Si encima de no tener músculo no tenemos personal, que es el carburador, yo no he visto nunca una situación como la actual. La veo delicada, muy delicada", ha añadido.

Por su parte, el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Fernández, ha constatado que si bien su sector "está de moda", debido al impulso de las infraestructuras por los fondos europeos, también hay un problema con la mano de obra.

"No tenemos profesionales y nos han puesto encima de la mesa una Operación Campamento con 184.000 viviendas más o el reto de rehabilitar 1,2 millones de viviendas en 10 años, pero no hay mano de obra. La formación profesional está exigua en el sector de la construcción, ya que solo el 0,6% de los alumnos de formación profesional es de construcción", ha alertado.

También ha criticado el uso de los medios propios que hace la administración, después de que la contratación a empresas públicas se haya disparado un 350% en los últimos tres años, lo que supone que emplean a profesionales del sector privado, arrebatándoles así más mano de obra.

La directora de Planes y Proyectos Estratégicos de Adif y expresidenta de esta entidad pública, María Luisa Domínguez, ha instado a que las empresas privadas suban los salarios para conseguir que la profesión sea más atractiva, sobre todo después de que empresas públicas como Adif hayan conseguido subir los precios de sus contratos.

"Si subimos las tarifas, pero las empresas lo usan para cubrir las pérdidas de años anteriores y no incrementan los niveles salariales, no acabamos de resolver el problema, sino que lo dejamos a medio camino", ha argumentado.