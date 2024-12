Rodríguez: la empresa pública de vivienda partirá de la reconversión y el fortalecimiento de SEPES

Esta empresa construirá vivienda en suelos propiedad del Estado, para compra y alquiler, en colaboración con constructoras

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha explicado este martes que la empresa pública de vivienda anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tendrá como "germen" la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), que será reconvertida y "fortalecida" para abordar el problema de la vivienda de manera "integral": desde el suelo, a la urbanización y la construcción de vivienda hasta su movilización y gestión.

En este sentido, Rodríguez ha indicado que se dispone de "mucho suelo" propiedad de la Administración General del Estado, desde suelo del Ministerio de Defensa, a suelos de Adif y de la propia SEPES e incluso de la Sareb.

"Esa empresa que ya tenemos, que es la empresa de suelo, SEPES, se va a completar con otras acciones (...) Los activos que tenemos de la Administración General del Estado, que son patrimonio inmobiliario, se pueden traducir en vivienda asequible o utilizar instrumentos que representaban el fracaso de las políticas del PP como pudiera ser la Sareb, incorporarlos también a esta gran empresa", ha señalado Rodríguez en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press.

La ministra ha asegurado que los Ministerios económicos del Gobierno llevan un año trabajando en la fórmula jurídica para dar respuesta a esa nueva empresa.

"Se tratará de convertir y fortalecer SEPES. Por tanto, el instrumento es el fortalecimiento de la anterior empresa del suelo que ahora abarca también la vivienda, introducir todo ese patrimonio, adquirir todo el patrimonio del Estado, completarlo con esa financiación pública que estamos disponiendo a través del ICO y abordar no sólo la construcción o la urbanización del suelo, sino también la promoción de un parque de vivienda asequible. Incluso la movilización en alquiler", ha explicado.

La ministra ha precisado que esta nueva empresa pública de vivienda, que se lanzará de manera "inminente", no necesita de un acuerdo en Consejo de Ministros para ponerse en marcha y ha indicado que se están ultimando los instrumentos jurídicos para abordarla "con las máximas garantías".

Rodríguez ha señalado que, desde esta empresa pública, se construirán viviendas asequibles, tanto para alquiler como para compra, en colaboración con las constructoras. "Tenemos que promover mucha vivienda, estamos ante un problema de vivienda que tiene que ver con la oferta", ha apuntado.

Así, ante la falta de oferta y la alta demanda, lo que a su vez elevan los precios de la vivienda, Rodríguez ha afirmado que el Gobierno, a través de esta empresa pública, "va a intervenir fundamentalmente vía oferta, incrementándola en un parque público, y converger en estándares europeos y en la asequibilidad".

"La empresa se encargará también de movilizar parque de vivienda precisamente en un mercado de alquiler asequible. Es una empresa integral que nace del germen de SEPES y que incorporará todas las potencialidades y todas las capacidades que dispone la Administración General del Estado, redoblando los esfuerzos, desde los esfuerzos de personal a los esfuerzos también en el ámbito de los Presupuestos Generales del Estado, la financiación, incorporando al ICO u otras líneas como el Banco Europeo de Inversiones", ha subrayado.

MÁS PRESUPUESTO PARA DAR RESPUESTA A LA DEMANDA DE VIVIENDA

Así, ha insistido que, con esta empresa pública, se contará con un instrumento de mayor fortaleza para afrontar la demanda de vivienda a precios asequibles. "No hay ninguna administración que pueda construir la necesidad de demanda que en estos momentos tiene este país. Estamos hablando de la necesidad de construir en el menor tiempo posible, que es el objetivo que tenemos por delante, un millón y medio de viviendas asequibles para concurrir, para estar en los estándares europeos de un parque público de vivienda asequible", ha indicado.

La ministra ha afirmado además que pese a la "ingente" cantidad de presupuesto que se ha asignado desde el Gobierno a resolver el problema de la vivienda, se va a poner más dinero.

"Pero hay que acelerar los ritmos y tenemos que converger todas las administraciones y operadores públicos y privados para conseguir ese objetivo. Si hay alguna administración que dice que puede hacerlo sola, está mintiendo. Yo lo que le digo a los españoles es que el gobierno va a poner todos los recursos necesarios para hacerlo posible en el menor tiempo. Y esto es el fortalecimiento de un instrumento con más recursos, con más capacidad para que, como decía, desde la urbanización del suelo hasta la entrega de llaves o la gestión de los alquileres pueda ser completada por la Administración General del Estado para dar una respuesta lo antes posible a la necesidad de las familias de una vivienda", ha argumentado.

LA NUEVA EMPRESA SE CONCRETARÁ "EN UNAS SEMANAS"

La ministra ha insistido en que se están ultimando los trabajos para lanzar esta empresa pública de vivienda. "Estamos a unas semanas de concretar ese instrumento", ha dicho Rodríguez, que en todo caso ha subrayado que hay administraciones que, con el impulso del Gobierno de España, ya están promoviendo viviendas asequibles "que van a terminarse inmediatamente, en cuestión de un año".

"Son viviendas, por ejemplo, del Plan de Recuperación, donde hemos impulsado 25.000 viviendas gracias a más de 500 convenios con ayuntamientos y comunidades autónomas y 1.000 millones de euros del Gobierno que estamos impulsando a través de los planes estatales de vivienda y en colaboración con administraciones territoriales, la movilización de viviendas vacías para un parque público de vivienda en alquiler. Ya hay todo un parque de vivienda que estamos desarrollando, más de 80.000 viviendas que están en fase de construcción, de movilización y, por tanto, ya puestas a disposición", ha explicado.

Rodríguez ha denunciado que en las grandes ciudades, especialmente, "se está produciendo un ahogamiento en torno al acceso a la vivienda, que está ahogando las economías de las familias", por lo que ha vuelto a pedir a todas las administraciones públicas que apliquen la Ley de Vivienda para seguir rebajando los precios.

"Lo que no se entiende es que teniendo los instrumentos no los pongamos al servicio de la gente para garantizar su derecho", ha insistido.

Sobre la regulación de los alquileres de temporada, la ministra ha apuntado que el compromiso es tenerla listo antes de final de año. "Hemos recibido más de 200 aportaciones en el proceso de consulta pública y se ha enviado ya al Consejo de Estado. Por tanto, de manera inminente, podré traerla al Consejo de Ministros antes de que termine este año para que esté en vigor a comienzos del año que viene", ha apuntado.

La ministra ha explicado que esta regulación perseguirá los fraudes tanto en contrato de temporada como en alojamientos turísticos. "Hemos de regular los alojamientos turísticos para impedir que colisionen con el derecho a la vivienda y, por tanto, con el uso residencial de la vivienda. Uno de los grandes objetivos que tendrá esta empresa pública también será blindar ese uso social de la vivienda", ha añadido.

Para Rodríguez, solucionar el problema de la vivienda en España requiere tocar muchos palos, pues "no existen varitas mágicas". "Pero lo que sí pueden tener la tranquilidad los ciudadanos es que el Gobierno tiene esta cuestión como absoluta prioridad. No vamos a cesar, no vamos a parar hasta conseguir dar la respuesta que se precisa", ha concluido.