Quantica logra cerca de 900 instalaciones y 200 MW de autoconsumo bajo gestión en su cartera de mantenimiento - QUANTICA

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Quantica, plataforma de energía distribuida del grupo Hanwha, cuenta ya con cerca de 900 instalaciones y 200 MW de autoconsumo fotovoltaico en su cartera de operación y mantenimiento (O&M), ha informado la compañía en un comunicado.

Durante 2026, la compañía ha incrementado esta cartera un 80% en número de instalaciones y un 35% en potencia, consolidando una actividad que presta servicio tanto a activos propios como a instalaciones desarrolladas por terceros y que se ha convertido en una de sus áreas estratégicas.

Este crecimiento responde a un cambio de etapa en el sector, ha destacado la empresa, que ha explicado que durante los últimos años, el avance del autoconsumo en España se ha medido en megavatios instalados.

Hoy, con 9,276 GW de potencia acumulada de autoconsumo fotovoltaico en España, según la UNEF, el reto es otro: garantizar que esos activos mantengan su rendimiento y su rentabilidad durante sus más de 25 años de vida útil, ha apuntado.

La rentabilidad de una instalación fotovoltaica depende de la energía que genera a lo largo de toda su vida, por lo que, según ha afirmado Quantica, "la operación y el mantenimiento se han convertido en un factor determinante para proteger el retorno de la inversión".

GESTIÓN DE ACTIVOS

La expansión del autoconsumo ha creado una nueva necesidad para empresas, industrias y propietarios de activos energéticos. De esta manera, la compañía ha afirmado que "una vez ejecutada la instalación, el desafío pasa a ser mantener su producción, responder con rapidez ante incidencias y preservar el retorno económico esperado durante toda la vida útil de la planta".

Esta realidad es especialmente relevante para compañías con múltiples centros productivos, grandes consumidores energéticos y propietarios de carteras fotovoltaicas, donde una pérdida de rendimiento, una avería prolongada o una gestión ineficiente pueden impactar directamente sobre los ahorros previstos y la competitividad del negocio.

"La pregunta no es si una instalación necesitará atención técnica a lo largo de su vida útil, sino cómo se gestionarán esas situaciones para minimizar su impacto sobre la producción y la rentabilidad. Nuestro trabajo es que cada instalación siga produciendo energía y generando valor durante décadas", ha afirmado el responsable de Gestión de Activos de Quantica, Martín Rodríguez.

EQUIPO PROPIO Y COBERTURA NACIONAL

Quantica presta este servicio con un equipo propio dedicado a clientes empresariales, formado por seis técnicos e ingenieros en oficina y diez operarios de campo, al que se suma el servicio técnico para clientes residenciales, con otros seis técnicos e ingenieros y seis operarios.

La compañía monitoriza de forma continua la producción de cada instalación y da cobertura en todo el territorio nacional con recursos propios, complementados con colaboradores especializados en los archipiélagos y en la zona norte.

Este modelo permite garantizar un tiempo de respuesta óptimo, apoyado también en las sinergias con el amplio equipo de construcción de Quantica, ha sostenido.

UNA ACTIVIDAD EN CRECIMIENTO SOSTENIDO

Actualmente, Quantica presta servicio tanto sobre activos propios -instalaciones en modelo PPA de su propiedad y proyectos ejecutados para clientes- como sobre instalaciones desarrolladas por terceros, integrando la gestión técnica de instalaciones industriales, comerciales y logísticas distribuidas por todo el territorio nacional.

Durante los últimos años, la compañía ha incorporado carteras procedentes de grandes operadores energéticos y espera seguir ampliando esta línea de negocio durante los próximos ejercicios.

Asimismo, la compañía analiza nuevas oportunidades para incorporar activos de grandes propietarios e inversores energéticos que buscan centralizar la gestión técnica de sus instalaciones bajo un único operador especializado.

UNA RELACIÓN QUE CONTINÚA DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

La operación y el mantenimiento forman parte de la estrategia de Quantica para consolidarse como una plataforma integral de energía distribuida. Además de diseñar, financiar y construir instalaciones fotovoltaicas, la compañía busca acompañar a sus clientes durante toda la vida útil de sus activos energéticos.

"El O&M ha dejado de ser un servicio complementario para convertirse en una parte estratégica de nuestro modelo: es lo que sostiene la relación con el cliente a largo plazo. Queremos seguir creciendo de forma sostenida y ser el socio de referencia para propietarios e inversores que quieren maximizar el rendimiento de sus activos de autoconsumo", ha señalado el director del negocio para empresas e industrias de Quantica, Leandro Real.