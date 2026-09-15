Allianz Direct busca acelerar la captación de asegurados de Autos

Archivo - Sede central de Allianz en Madrid - ALLIANZ - Archivo

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Allianz Direct, filial de Allianz que opera en el ramo de Autos con un modelo directo, ha lanzado una campaña para reforzar su propuesta en España y acelerar la captación de clientes, según ha indicado este martes en un comunicado.

"Muchas personas siguen asociando los seguros de coche con procesos complejos y mucho papeleo, pero la tecnología digital está abriendo oportunidades apasionantes", ha afirmado el consejero delegado de Allianz Direct, Stefano De Liguoro.

Como parte de la campaña, los nuevos clientes que contraten un seguro de coche entre el 14 de septiembre y el 31 de octubre de 2026 podrán disfrutar de ahorros de hasta el 20%.

Una de las vías de crecimiento de Allianz Direct es el acuerdo que firmó con OpenAI este mismo año. Desde entonces, ChatGPT puede ofrecer tarificaciones orientativas en tiempo real a posibles clientes.

Ya en abril, la empresa lanzó una campaña de marca para tratar acelerar su crecimiento, después de varios años sin ninguna campaña de este tipo en España