El Eurogrupo da hasta el viernes a los gobiernos para presentar candidaturas al relevo de Lagarde en el BCE

Archivo - La presidenta del BCE, Christine Lagarde, durante una rueda de prensa el 29 de octubre de 2026 en Fráncfort (Alemania). - FELIX SCHMITT FOR ECB - Archivo

BRUSELAS, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis, ha pedido a los países de la zona euro que presenten antes del próximo viernes, 6 de noviembre, sus candidatos para suceder a Christine Lagarde al frente del Banco Central Europeo (BCE), después de que la francesa haya anunciado su decisión de abandonar el cargo el 7 de febrero de 2027, nueve meses antes de que expire su mandato.

Así lo ha confirmado este martes un portavoz del foro económico, que ha explicado que el Consejo de la Unión Europea ya ha puesto en marcha el procedimiento para elegir al próximo presidente de la institución, tras la carta remitida por Lagarde el pasado 29 de octubre al presidente del Consejo Europeo, António Costa, para comunicarle su salida anticipada.

En este contexto, los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona abordarán las candidaturas recibidas en su próxima reunión, prevista para el lunes 9 de noviembre, cuando harán un primer balance de los nombres propuestos por los Estados miembro, según ha precisado el portavoz.

El procedimiento establece que el nombramiento corresponde al Consejo Europeo, que debe adoptar su decisión a partir de una recomendación del Consejo de la UE, aprobada por los países que comparten la moneda única. Por este motivo, las candidaturas se examinan previamente en el seno del Eurogrupo, antes de que los gobiernos eleven su propuesta a los líderes europeos.

Entre los principales aspirantes a relevar a Lagarde figuran el exgobernador del Banco de España y actual director general del Banco de Pagos Internacionales (BPI), Pablo Hernández de Cos, y el antiguo responsable del banco central de Países Bajos, Klaas Knot, cuyos nombres han ganado peso en las últimas semanas como posibles sucesores de la francesa.

Ambos han recibido además el apoyo público de sus respectivos gobiernos. En el caso de Hernández de Cos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió en septiembre su candidatura al considerar que fue un gobernador "excepcional" del Banco de España y que cuenta con el liderazgo, la capacidad y los conocimientos necesarios para asumir la dirección de la autoridad monetaria europea.

Por su parte, el primer ministro neerlandés, Rob Jetten, también expresó su respaldo a Knot, de quien destacó su pragmatismo y su capacidad para trabajar con distintos interlocutores, así como su gestión al frente del banco central de Países Bajos durante algunos de los momentos económicos más difíciles de los últimos años.

La elección del próximo presidente del BCE se enmarca, además, en una renovación más amplia de su Comité Ejecutivo, compuesto por seis miembros, ante la salida de Isabel Schnabel a finales de 2026 y la conclusión, en mayo de 2027, del mandato del economista jefe de la institución, Philip Lane.

Esta coincidencia abre la puerta a que los gobiernos europeos negocien conjuntamente el reparto de los tres puestos, en un proceso en el que también entran en juego los equilibrios entre países para ocupar los principales cargos de la institución monetaria.