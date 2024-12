Iberclear (BME) recibe la autorización para prestar servicios a emisores bajo la ley de otros países de la UE

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Iberclear, el depositario central de valores de Bolsas y Mercados Españoles (BME), ha obtenido el pasaporte europeo para la prestación de los servicios de registro inicial y mantenimiento de cuentas de valores , respecto de los valores no participativos emitidos bajo la ley de Francia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos y Austria.

Este pasaporte, según informa BME a través de un comunicado, se suma al que ya mantenía para la prestación de estos servicios conforme a la legislación de Reino Unido.

Iberclear está autorizado a prestar estos servicios respecto de valores no participativos como los bonos, 'warrants' y otros productos estructurados, pagarés o los fondos cotizados, conforme al reglamento CSDR.

El responsable de Custodia Doméstica en SIX (matriz de BME), Jesús Benito, explica que esta autorización permite que cualquier emisor de valores no participativos pueda emitir, a través de Iberclear, dichos valores conforme, "no solo a la legislación española, sino también a las legislaciones de los países a los que se extiende la autorización, contribuyendo a ampliar la oferta de servicios de Iberclear en un contexto cada vez más competitivo e internacional".