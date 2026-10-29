Kutxabank gana 639 millones hasta septiembre, un 38,4% más, y destina el 70% a dividendo social

Archivo - Sede de sucursal de Kutxabank - JAVIERVALEIRO - Archivo

BILBAO, 29 (EUROPA PRESS)

Kutxabank registró un beneficio neto de 639 millones de euros hasta septiembre, un 38,4% superior, y destinará el 70% a dividendo social, mientras que el volumen de negocio se situó en 157.775 millones, un 8,8% más, todo ello, respaldado por la fortaleza comercial y el rendimiento de sus principales líneas estratégicas, según ha informado este jueves.

Los ingresos de actividad 'core' crecen un 1,4% hasta los 1.429,3 millones y el margen de intereses se sitúa en 878,7 millones (-2,3%), aunque crece un 4,1% en el tercer trimestre frente al tercer trimestre del año pasado, consolidando el cambio de tendencia.

A su vez, los ingresos por servicios y seguros se incrementan un 8,1%, impulsados por la gestión patrimonial -recursos fuera de balance: fondos de inversión, carteras delegadas y previsión-, que crece un 11%; mientras los seguros lo hacen un 8,6% más.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)