Los mercados europeos capean sin grandes trastornos la caída de algunos servicios de Microsoft

Archivo - 25 April 2025, United Kingdom, London: A general view of the London Stock Exchange in the City of London. Photo: Jeff Moore/PA Wire/dpa - Jeff Moore/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las bolsas del Viejo Continente y algunas de las principales instituciones financieras de Europa, incluido el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Inglaterra (BoE), operaban con normalidad en sus funciones clave, a pesar de los problemas que, durante alrededor de 20 horas, han sufrido servicios de Microsoft como Teams, Outlook y Copilot.

La compañía estadounidense informaba antes del tramo final de la negociación en las bolsas europeas de que sus servicios se están recuperando en las distintas regiones donde se habían visto afectados, tras más de 20 horas en las que Teams, Outlook y Copilot han estado inoperativos.

"Estamos viendo un progreso continuo en la recuperación en las regiones afectadas, con mejoras más amplias en Norteamérica, mejoras sostenidas en gran parte de Europa y señales alentadoras de recuperación en Asia Pacífico", ha compartido la compañía en la cuenta de Microsoft 365 Status.

La empresa todavía trabaja en estabilizar la infraestructura que ha logrado recuperar después de que este jueves por la tarde se detectaran problemas en el acceso o en el uso de Microsoft Teams, que acabaron extendiéndose a los buzones de Exchange Online, lo que terminó por afectar a los servicios de Microsoft 365, así como a Copilot, SharePoint y Defender XDR.

Aun así, la compañía ha advertido de que "algunos usuarios aún pueden experimentar problemas intermitentes de acceso o retrasos en la entrega de correos electrónicos mientras continúa la mitigación en la infraestructura afectada restante".

La caída masiva de los servicios de Microsoft, con una duración superior a las 20 horas, ha afectado también a dos de los principales chatbots, Claude y ChatGPT, al impactar en los conectores que permiten integrarlos en los servicios de Microsoft, sin que ello repercuta en su uso independiente.

NORMALIDAD.

En este sentido, desde el Banco de Inglaterra un portavoz de la institución ha indicado que, si bien se estaba al tanto de los problemas de Microsoft que afectan a sus servicios a nivel mundial, "todas las operaciones críticas del Banco funcionan con normalidad".

De su lado, desde el BCE han explicado a Europa Press que los servicios de Microsoft M365, incluido Outlook, "se están restableciendo gradualmente y volviendo a la normalidad".

Por su parte, un representante de LSEG, que gestiona entre otros mercados la Bolsa de Londres, ha comentado que, debido a un problema global con los servicios de Microsoft Office 365, algunos de los equipos han experimentado dificultades para acceder a estas aplicaciones, aunque ha subrayado que "esto no afecta a los servicios de negociación y compensación de la Bolsa de Londres, LCH Ltd ni LCH SA".

"Microsoft ha indicado que sus servicios se están recuperando y LSEG está trabajando para resolver por completo cualquier problema restante lo antes posible", ha añadido.

Asimismo, desde Euronext han apuntado que sus mercados "no se ven afectados por el incidente de Microsoft", añadiendo que se han adoptado las medidas necesarias para garantizar una gestión adecuada del incidente.

"Nos hemos asegurado de que el equipo cuente con la capacidad suficiente para gestionar la situación y asumir la carga de trabajo adicional. Asimismo, estamos aplicando las medidas de seguridad pertinentes para autenticar y verificar de forma segura la identidad de los emisores que contactan con Euronext por teléfono, garantizando la confidencialidad e integridad de todas las comunicaciones relacionadas", ha explicado la compañía.