Archivo - Imagen del Nasdaq. - CAMBIUM NETWORKS - Archivo

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cotización del Nasdaq Composite llegaba a subir hasta un 2% tras la apertura de una sesión del jueves en la que el inminente debut de Anthropic acapara la atención de los inversores, tras protagonizar la mayor colocación de acciones de la historia.

El esperado salto al parqué de la compañía de IA responsable de Claude no parece que vaya a defraudar las expectativas, puesto que los indicadores de los mercados de futuros apuntan a que los títulos de Anthropic podrían comenzar a negociarse con una subida del 25%.

Al calor del optimismo sobre el debut de la startup, otros valores tecnológicos experimentaban subidas destacadas, incluyendo fabricantes de chips como Nvidia y AMD, con alzas del 3,8% y del 4,6%, respectivamente, mientras que Micron Technology se anotaba una subida superior al 6%.

De su lado, la cotización de las acciones de gigantes tecnológicos como Microsoft o Meta Platforms también se movían al alza tras la apertura, con subidas superiores al 3% en el caso del creador de Windows y de casi el 2% en el del dueño de Facebook. Asimismo, la 'neoclud' CoreWeave se anotaba una subida superior al 7% y Nebius ganaba más de un 3%.

Las acciones de Anthropic comenzarán a cotizar este jueves en el mercado Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo 'ANT', después de que la firma estadounidense de IA fijase en 83 dólares (75,7 euros) por acción el precio para su oferta pública inicial (OPI), por encima de la horquilla de entre 70 y 78 dólares anunciada inicialmente.

Asimismo, la compañía incrementó también el volumen de títulos colocados tras registrar una sobredemanda cercana a siete veces la oferta prevista, hasta 980 millones de acciones ordinarias Clase A, elevando a 81.300 millones de dólares (más de 74.000 millones de euros) el importe levantado, al que se suman los 26.000 millones de dólares (23.687 millones de euros) que la compañía captará de forma paralela mediante una colocación privada al mismo precio de la operación.

Con estas cifras, Anthropic supera el récord establecido el pasado mes de junio por la aeroespacial SpaceX, que captó 75.000 millones de dólares (68.350 millones de euros) en su oferta base y alcanzó los 86.200 millones de dólares (78.560 millones de euros) tras ejercerse la opción de sobreasignación ('green shoe').