Sabadell cree que puede mejorar todavía más la retribución al accionista, tras elevar el pay out al 60%

Estos anuncios se producen en un contexto marcado por la OPA de carácter hostil de BBVA sobre Sabadell

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, cree que su entidad tiene "potencial" para aumentar todavía más la remuneración al accionista, después de que se haya anunciado un aumento de la retribución prevista para 2024 y 2025 de 2.400 a 2.900 millones de euros, lo que supone elevar el 'pay out' al 60%.

En la conferencia ante analistas para explicar los resultados del banco del primer semestre, González-Bueno ha explicado que la retribución al accionista podría elevarse todavía más ante las previsiones de mejora que maneja la entidad de la rentabilidad sobre capital tangible (RoTE) en 2024 y 2025 y que no se ha incluido en los 2.900 millones de euros anunciados hoy.

De hecho, el banco ha anunciado una serie de mejoras de sus previsiones para 2024 y 2025 que incluye un aumento del RoTE del 12% al 13% y un mejor desempeño del margen neto de intereses en 2025 con respecto a 2024.

Como acompañamiento a los resultados, Sabadell ha anunciado que prevé repartir 2.900 millones de euros entre 2024 y 2025, una cifra que se eleva en 500 millones frente a la anunciada el pasado mes de mayo de 2.400 millones de euros. Esto equivale a un reparto de 0,53 euros por título y representa un 27% de la capitalización bursátil de Sabadell, que actualmente ronda los 11.000 millones de euros.

Además, supone triplicar los 846 millones de euros de retribución que ha repartido en los últimos años, incluyendo dividendos y recompras de acciones.

La entidad ha explicado que estos 500 millones de euros proceden, a partes iguales, de un menor impacto de Basilea IV, tras la publicación definitiva en junio de la normativa actualizada a aplicar, y del programa de recompra de 340 millones de euros que estaba ejecutando cuando fue anunciada la OPA hostil de BBVA y que Sabadell tuvo que suspender.

Además, ya ha adelantado que procederá a realizar un primer pago, que representa un 15% de los 2.900 millones comprometidos, el próximo mes de octubre, con un dividendo a cuenta en efectivo de 0,08 euros por acción, lo que implica un desembolso total de 429 millones de euros, un 33% más que la suma de los dos dividendos pagados en el ejercicio anterior.

Estos anuncios se producen después de que el consejo de administración de Sabadell haya decidido elevar al 60% el 'pay out' --porcentaje de los beneficios que se dedican a la retribución al accionista-- para 2024, teniendo en cuenta que la actual política de retribución al accionista de Sabadell contempla un rango de 'pay out' de entre el 40% y el 60%. Por ejemplo, en 2022 y 2023, la entidad aplicó un 'pay out' del 50%.

Además, la entidad ha recordado su compromiso de distribuir todo exceso de capital que tenga por encima del 13% de CET1 'fully loaded' proforma Basilea IV, algo que ya anunció en la presentación de resultados de 2023.

Estos anuncios se realizan en un contexto marcado por la OPA de carácter hostil que BBVA quiere lanzar sobre Banco Sabadell, después de que el consejo de administración de la entidad catalana rechazase la oferta de fusión que BBVA presentó en mayo.

De hecho, el anuncio de esta OPA limita lo que Sabadell puede ofrecer a los accionistas, ya que debe atenerse a lo que contempla su política de remuneración; es decir, no puede realizar ningún pago extraordinario que pudiera decantar el resultado de la OPA a favor de la entidad catalana. Sin embargo, al conocerse ya la política de distribuir entre un 40% y un 60%, el banco ha aprovechado para elevar el porcentaje a la parte alta de la horquilla.

El banco presidido por Carlos Torres tiene la intención de lanzar una oferta a los accionistas de Sabadell que implica un intercambio de una acción de nueva emisión de BBVA por 4,83 títulos de Sabadell, con una prima del 30% sobre el precio que la entidad catalana registraba el 29 de abril, un día antes de que se anunciase la operación de fusión. Sin embargo, esta prima se ha ido estrechando, como es habitual en este tipo de operaciones, hasta reducirse a un 4%.

RETRIBUCIÓN PREVISTA ANTES DE LA OPA

Durante la rueda de prensa, el consejero delegado de Sabadell ha señalado que el presupuesto planificado para 2024 ya contemplaba el reparto de 2.400 millones de euros en este ejercicio y en el siguiente. "Los 2.400 millones ya se anticipó cuando el consejo [de administración del banco] justificó su decisión de rechazar la oferta antes de que se produjese la OPA [...] Fue simplemente una constatación de que había en los presupuestos de principios de 2024, mucho antes de que hubiera ningún evento externo", ha explicado.

Ha señalado que cuando anunciaron que darían todo exceso de capital por encima del 13% la entidad "hasta recibió un poco de crítica". "A todo el mundo, sobre todos a los analistas e inversores, les pareció muy conservador", ha asegurado, si bien esta postura se tomó teniendo en consideración la aprobación del colchón anticíclico de capital que el Banco de España anunció en mayo.

"El 13% era poco porque hay otros bancos que establecen ese umbral más abajo. A nosotros nos pareció que era razonable, porque en ese 13% ya incluimos una noticia, que todavía no era evidente [a principios de año], pero de la que había bastante indicación, que era el famoso 'buffer' contracíclico", ha explicado.

"Nos hemos entusiasmado y hemos inflado más la cifra? Todavía no, porque creemos que sigue siendo una visión conservadora, dado que no hemos incorporado las mejoras que estamos viendo ya en la práctica. Vamos claramente por encima de los presupuestos marcados para 2024 y 2025 y que son la base de los 2.400 millones, que dejamos sin tocar por conservadurismo y, porque cuando tengamos más visibilidad, seremos más explícitos en el impacto", ha proseguido.

Así, ha querido dejar claro que la actualización a los 2.900 millones de euros implican el menor impacto previsto por Basilea IV y la inclusión de la recompra suspendida en mayo y de la cual solo se habían ejecutado 90 millones de euros, quedando 250 millones pendientes de los 340 millones que conforman el programa.

DIVIDENDOS Y RECOMPRAS

Otro tema que también ha ocupado algunas preguntas de los medios asistentes a la rueda de prensa ha sido la posibilidad de que el reparto de 2.900 millones se realice solo a través de dividendo o con recompras de acciones.

González-Bueno ha indicado que el 'pay out' del 60% puede distribuirse a través de ambas opciones, si bien el poder realizar recompras tiene que recibirse de la junta de accionistas.

De hecho, ha explicado que la intención del banco es reanudar en 2025 la recompra suspendida.