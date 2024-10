Santander cae un 3% en Bolsa tras presentar sus resultados del tercer trimestre

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Banco Santander ha cerrado con una caída del 3% en Bolsa, tras presentar sus cuentas de los nueve primeros meses del año, cuando ganó 9.309 millones de euros, un 14% más.

El banco ha destacado en la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el crecimiento de beneficios es fruto del "fuerte" crecimiento de los ingresos en todos sus negocios globales y regiones.

Así, el margen bruto aumentó un 7% en los nueve primeros meses del año, hasta los 46.185 millones de euros. Santander explica, por un lado, que el incremento de la actividad de clientes y una "buena" gestión de los márgenes apoyaron una subida del 8% del margen de intereses, hasta los 34.682 millones de euros, con aumentos en todos los negocios y regiones, sobre todo 'retail'. Además, el margen neto aumentó un 11,2%, hasta los 26.588 millones de euros.

Los ingresos por comisiones aumentaron un 5%, hasta los 9.666 millones de euros. En euros constantes, se incrementan un 6% por la mayor actividad en todos los negocios globales.

Sin embargo, el mercado ha estado atento a la evolución del tercer trimestre estanco ante el impacto que podría tener los recortes de tipos del Banco Central Europeo (BCE).

Así, entre junio y septiembre, Santander registró unas ganancias de 3.250 millones de euros, un 12% más que en el mismo periodo de 2023, a pesar de haber registrado una caída del 3,4% en el margen bruto, hasta los 15.135 millones de euros. El margen de interés se redujo un 2,2%, hasta los 11.225 millones, mientras que el margen neto registró un descenso del 5,6%, hasta los 8.786 millones de euros.

El análisis de Renta 4 destaca que el banco ha "incumplido" en el margen de intereses en el tercer trimestre, mientras que las comisiones se han situado "en línea" con el consenso de analistas. Sin embargo, la debilidad de los ingresos se ha compensado con una "mejor lectura" de los gastos de explotación y de las provisiones.

Durante la presentación de resultados ante los medios de comunicación, el consejero delegado de Santander, Héctor Grisi, ha señalado que el mercado "no está reconociendo" los esfuerzos del banco por transformarse y ganar en eficiencia a través de la simplificación y automatización de procesos, que le permitiría a la entidad balancear sus cuentas para reducir el impacto de los recortes previstos de tipos de interés.

"No estamos contentos con el desempeño de nuestra acción, creo que no refleja en realidad los resultados del grupo y tampoco la capacidad que tiene el grupo de seguir creciendo", ha explicado Grisi. "El grupo tiene la posibilidad de mejorar los resultados, inclusive del año 2024, que serán resultados récord. No hemos llegado a nuestro tope", ha apostillado al respecto.

De esta forma, si bien la acción ha llegado a caer un 3,88% en la sesión de hoy, finalmente ha conseguido moderar su descenso y cerrar a un precio de 4,49 euros y un retroceso del 3,01%.