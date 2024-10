Self Bank lanza una cuenta de ahorro al 2% TAE para quien tenga 20.000 euros en fondos o pensiones

Archivo - Logo de Self Bank.

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Self Bank ha lanzado una nueva cuenta de ahorro que ofrece una remuneración del 2% TAE para aquellos clientes que tengan depositados al menos 20.000 euros en planes de pensiones, fondos de inversión o fondos cotizados, según ha anunciado en un comunicado.

El saldo a máximo a remunerar es de 60.000 euros, lo que se traduce en una rentabilidad máxima de 1.200 euros al año. Esta remuneración tendrá una liquidación mensual.

"Self Bank se posiciona como el aliado perfecto para quienes desean una inversión en planes de pensiones sólida, adaptada y con un enfoque claro en la rentabilidad a largo plazo y no en la promoción puntual y sin gestión posterior", ha indicado el director de negocio digital de Self Bank, Ignacio Prieto.

El banco cuenta con otra cuenta que renta un 2,5% TAE al año, también con un máximo a remunerar de 60.000 euros. En este caso, los clientes deben tener al menos otros 60.000 euros en los fondos de inversión destacados de la entidad.