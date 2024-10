Unicaja abonará a sus empleados el incentivo completo de 2023, tras la sentencia de la Audiencia Nacional

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unicaja finalmente abonará a sus empleados el incentivo completo de 2023, después de que una sentencia de la Audiencia Nacional estimara una denuncia de los sindicatos y condenara a la entidad a pagar el complemento asociado al cumplimiento de objetivos, según ha informado Cesica.

La sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, establecía que la decisión de Unicaja de no abonar los incentivos de 2023 no se ajustaba a derecho, puesto que, por un lado, los argumentos utilizados por el banco, basándose en la política general de retribución variable a la plantilla, no trataban sobre suprimir el incentivo, sino de "graduarlo" o "reducirlo"; por el otro, que para graduar este incentivo el banco tenía que haber usado su facultad de concretarlo a través de la política anual de incentivos.

Contra la sentencia cabía recurso de casación ante el Tribunal Supremo por parte de Unicaja, para lo que disponía de un plazo de cinco días, hasta el 22 de octubre, para proceder. Sin embargo, Cesica ha informado hoy de que finalmente Unicaja se ha avenido a abonar a sus trabajadores la parte pendiente de pagar por el incentivo de 2023.

En concreto, el banco ha anunciado que, "en aras de cerrar el conflicto, facilitar la mejora del clima laboral y que la plantilla perciba el interés de solucionar de manera inmediata esta situación, evitando una judicialización de las relaciones laborales, ha decidido no recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional". Además, ha informado de que el pago se hará efectivo en la nómina correspondiente de diciembre, según traslada el sindicato.

Así, Cesica, que solicitó a Unicaja que no recurriera la sentencia y abonara los importes correspondientes, valora "de forma positiva" la decisión anunciada por la entidad y espera que, desde ahora, las relaciones laborales "sirvan para dar solución a los problemas de las personas trabajadoras".

Recuerda, además, algunas de las reivindicaciones que ha hecho a la entidad durante el último año, como son el traslado de las mejoras de convenio de antiguas cajas de ahorro a Unicaja --entre ellas, la no compensación ni absorción de subidas salariales--, así como la creación de un sistema "transparente" de incentivos para 2024, o el desarrollo de un protocolo de clima laboral, entre otros.

Sin embargo, el sindicato cincluye fecilitando a los trabajadores, especialmente aquellos que trabajan en el área de servicios centrales, puesto que ahora ya pueden recibir "el fruto de su esfuerzo".