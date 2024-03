ATA pide que se agilice la implementación del IVA franquiciado en España

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) ha pedido este miércoles que el Gobierno agilice la implementación en España del IVA franquiciado en las operaciones nacionales, una opción incluida en una directiva europea.

"Hoy se ha producido la reunión del foro de pymes y autónomos con la Agencia Tributaria y la verdad es que con respecto a nuestra percepción salimos un poco decepcionados", ha señalado la vicepresidenta de ATA, Celia Ferrero, en declaraciones difundidas a través de un comunicado, tras la celebración de la cuarta sesión plenaria del Foro de Federaciones y Asociaciones de Trabajadores Autónomos.

ATA ha reclamado al Ejecutivo que se agilice la implementación del IVA franquiciado en toda su extensión. Fuentes del Ministerio de Hacienda han explicado a Europa Press que el régimen de franquicia es una opción --no obligación-- que da una directiva europea y España no la ha asumido, de momento.

La Asociación denuncia que con esta decisión España es el único país que ahora mismo no aplica este IVA franquiciado. "Así, no existe la posibilidad de que no se nos aplique el IVA cuando nuestro nivel de facturación esté por debajo de 85.000 euros, cosa que existe en todos los estados miembros", ha reiterado al vicepresidenta de ATA.

AVANCES EN EL DERECHO AL ERROR

Por otro lado, la Asociación ha valorado que, sobre el tema del derecho al error, sí se ha avanzado en una dirección mucho más positiva.

Esto implica que en el momento en el que exista un error se van a mirar los antecedentes desde el punto de vista de la trayectoria de obligaciones formales que ha tenido ese autónomo o esa sociedad y por lo tanto se puede proceder, si se ve que ha sido un error puntual, a no ejercer ningún tipo de sanción.

De la misma forma, se van a poder modificar las facturas sin tener que hacer una complementaria y sin que haya sanción. "Aún así, también en el derecho al error queda mucho por avanzar. Hay aspectos positivos, pero volvemos a reiterar que es necesario que de una vez por todas se aplique el IVA franquiciado", han reiterado desde ATA.