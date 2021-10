Gascón (AEAT) anticipa que las actuaciones inspectoras sobre los 'Papeles de Pandora' "no serán sencillas"

Cifra en 140 millones de euros la cuota recuperada tras los 'Papeles de Panamá'

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Jesús Gascón, prevé que se inicien actuaciones inspectoras en algunos casos referidos a los 'Papeles de Pandora', aunque ha anticipado que no serán "sencillas".

"Las actuaciones inspectoras no serán sencillas porque nosotros no tenemos competencias extraterritoriales", ha señalado Gascón en la Comisión de Presupuestos en el Congreso de los Diputados, tras explicar que tan solo se pueden relacionar con las agencias tributarias de otros países, no con despachos de abogados o fundaciones de diferentes territorios.

Gascón ha explicado que lo que se conocen son noticias que se han desvelado en medios de comunicación ('El País' y 'La Sexta'), que ya han recibido un requerimiento por parte de la Agencia Tributaria, aún pendiente de que lo atiendan para que empiecen a proporcionar la información de la que disponen en cuanto a ese tipo de contribuyente. "Poco les puedo contar de los 'Papeles de Pandora' porque es extremadamente reciente", ha señalado.

Ahora, compete a la Administración Tributaria comprobar si estos contribuyentes son residentes en España, analizar si los hechos están prescritos (si es muy antigua la relevancia fiscal será muy escasa, salvo que haya algo que continúe vivo) e iniciar actuaciones inspectoras en algunos casos.

No obstante, ha remarcado que aún no hay una valoración porque es un procedimiento que se acaba de iniciar. Como ejemplo, ha señalado que con los 'Papeles de Panamá' se inició el mismo recorrido y al final se encontraron desde la presentación de declaraciones espontáneas, hasta actuaciones inspectoras, algunas relativamente complicadas, y una cifra superior a 140 millones de euros en cuota recuperada.

Para ello, Gascón ha apuntado que España cuenta con la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, que un órgano centralizado, pero no es el único que realiza investigaciones en España. En este sentido, ha explicado que existen equipos de investigación distribuidos por todo el territorio nacional, coordinados por esta Oficina.