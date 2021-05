Yellen pide "reorientar" la política fiscal de EEUU para que las empresas paguen más impuestos

WASHINGTON, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ha defendido que el país debe "reorientar" su política fiscal con el objetivo de que las empresas paguen más impuestos y así contribuyan al plan de recuperación económico abonando su "parte justa".

"Creo que debemos reorientar el marco de la política fiscal de Estados Unidos. Durante décadas, el foco predominante ha sido la necesidad de reducir y limitar el tamaño del Gobierno como porcentaje de la economía", ha defendido Yellen en un acto organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos. La secretaria ha asegurado que este enfoque político "ha tenido profundos efectos" en el país y sus ciudadanos.

"No hemos mantenido nuestra infraestructura ni la hemos modernizado. No hemos apoyado lo suficiente la investigación y el desarrollo públicos para asegurarnos que Estados Unidos mantiene su ventaja tecnológica. No hemos adoptado las inversiones en educación formación que necesitamos para mantener el ritmo de cambio tecnológico y para competir en el mercado internacional. Y no hemos creado sistemas de apoyo para las familias para mejorar la sanidad infantil, la educación y el bienestar", ha explicado Yellen.

La expresidenta de la Fed ha argumentado que los ingresos del Gobierno procedentes del Impuesto sobre Sociedades está en un "mínimo histórico" de cerca del 1% del producto interior bruto (PIB).

Por esto, Yellen considera que las empresas pueden contribuir a los programas de recuperación de la Administración de Joe Biden compartiendo su "parte justa" de la carga. "Solamente proponemos devolver el Impuesto de Sociedades a la normalidad histórica", ha argumentado.

Yellen ha defendido también la intención del Gobierno de eliminar los incentivos que "premian" a las empresas por deslocalizar sus operaciones y por mover sus beneficios a países de bajos impuestos. "Estamos trabajando con nuestros socios internacionales en un Impuesto sobre Sociedades mínimo global para detener la carrera hacia el fondo", ha indicado la secretaria del Tesoro.