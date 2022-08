El 70% de los autónomos trabaja por cuenta propia por necesidad, según un informe de Adecco

MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 70% de los autónomos trabaja por cuenta propia por necesidad y casi seis de cada diez desearía tener un empleo por cuenta ajena a tiempo completo, ya que consideran que esta opción les daría más tranquilidad, según los resultados de la XXV edición del Informe Infoempleo Adecco: Oferta y Demanda de Empleo en España, publicado este martes.

Sin embargo, el 50,45% de los autónomos considera que es más feliz desde que trabaja por cuenta propia, si bien esa cifra se ha reducido un 4% desde 2020. El 48,86% de los autónomos valora ser su propio jefe, mientras que para un 42,5% la principal ventaja es poder establecer sus propios horarios.

Las personas que se inician en el autoempleo consideran prioritario contar con la experiencia profesional adecuada, como señalan el 35,91% de las respuestas, seguido de la garantía de un buen respaldo económico, para un 29,77%. En menor medida, también se valora arrancar con una buena idea empresarial, según un 20%.

Para iniciarse en el trabajo, un 70% de los encuestados recurrió a sus propios ahorros para iniciar su negocio, mientras que un 23,86% pidió dinero a su familia y amigos, un 23,18% acudió a préstamos bancarios y un 14,77% capitalizó su prestación por desempleo.

Por su parte, solo un 12,73% optó por ayudas y subvenciones y un 1,36% contó con ayuda de "business angels". La encuesta de Adecco también refleja que la financiación colectiva es todavía infrecuente en España, con solo un 0,45%.

PREFERENCIA POR EL TRABAJO PRESENCIAL Y POCAS EXPECTATIVAS CON LA JORNADA DE CUATRO DÍAS

Durante 2020, los trabajadores por cuenta propia preferían el trabajo remoto frente al presencial, pero ahora esta tendencia se ha dado la vuelta y ahora el 57,05% de los autónomos opta por acudir a sus centros de trabajo, frente a un 42,95% que prefiere el teletrabajo.

Ese porcentaje que se decanta por el trabajo en remoto apuesta por el modelo híbrido en el 22,75% de los casos, con semanas laborales que les permitan trabajar online entre tres y cuatro días. El lugar preferido para teletrabajar para el 53,44% de los encuestados es su propio hogar y solo un 9,52% lo hace desde un centro alternativo cerca del domicilio.

Por su parte, quienes se inclinan por el trabajo tradicional, argumentan que prefieren ir a la oficina para socializar y verse con los clientes en persona, según un 66,14% de las respuestas. Un 16,33% dice carecer de las condiciones idóneas en el domicilio para trabajar, mientras que un 13,15% va a la oficina para marcar la diferencia entre trabajo y conciliación, y un 4,38% prefiere el trabajo presencial para ahorrarse los costes adicionales de trabajar desde casa.

El colectivo de los trabajadores autónomos también muestra sus dudas respecto a la semana laboral de cuatro días. Un 57,95% ve inviable esta opción por la falta de beneficio para mantener los salarios con mejor jornada (34,90%), la pérdida de productividad (30,59%) o no tener opciones de cubrir el quinto día de jornada con otros empleados (21,57%).

Frente a ese 57,95%, un 42,05% si lo cree posible, con un salario proporcional al tiempo trabajado (22,50%) o con mantenimiento total del sueldo (19,55%), según el estudio de Adecco.

ESTANCAMIENTO EN LA CONTRATACIÓN

En 2020, el 31,4% de los autónomos confesaba que se encontraba en una situación muy mala, pero un año después ese porcentaje se redujo al 21,82% de los consultados. A pesar de ello, un 29,32% ha tenido que recurrir a la prestación por cese de actividad durante el pasado ejercicio.

Adecco destaca en su informe que el 88,18% de los autónomos rechazó acogerse a los ERTE para salvar su negocio, y solo un 7,05% solicitó ERTE de extinción de jornada y un 4,77% ERTE de reducción de jornada.

El 86,82% de los encuestados dice que tampoco ha realizado despidos frente a un 8,87% que sí lo ha hecho. La pérdida de facturación a causa del coronavirus ha afectado a un 69,55% de los autónomos en el último año, frente al 74% que declaraba haber perdido ingresos en 2020.

No obstante, donde más se nota el estancamiento es en la contratación, ya que un 92,05% de los encuestados no piensa contratar a nadie en 2022. Un 50,91% asegura que no necesita más personal, pero en otros casos responde a motivos como la recesión de su actividad, (26,82%), el exceso de costes (12,73%), o los malos resultados económicos que tuvo el año pasado (1,59%). Solo un 7,95% planea reclutar más personal.

PERFIL SOLITARIO DEL AUTÓNOMO

El 80% de los autónomos en España trabaja en solitario, bien desde su casa (42,95%) o desde un local alquilado (23,18%).

Las jornadas de trabajo de estos profesionales suelen oscilar entre las 8 y las 10 horas diarias, en el 36,14% de los casos. Un 27,05% dedica entre 6 y 8 horas al día a su trabajo y el 18,86% más de diez horas.

Un 66,82% de los profesionales consultados trabaja de cinco a seis días a la semana y el 25,23% afirma que su labor se extiende a los siete días de la semana.

Adecco también se fija en esta encuesta en la figura de los "trade", trabajadores por cuenta propia que realizan su actividad profesional para otra empresa, de la que perciben al menos el 75% de sus ingresos, y, por tanto, se les considere económicamente dependiente. En España, el 36,59% de los autónomos son "trade" y el 63,41% restante, independiente.

PRINCIPALES PREOCUPACIONES

El 54,09% cita la alta fiscalidad para el colectivo entre sus principales problemas, seguido del 50,91% que alude a las elevadas cargas sociales y administrativas.

Entre sus preocupaciones destacan también la dificultad para conseguir clientes (24,55%) y la competencia desleal que provoca la economía sumergida (23,86%).