Álvarez (UGT) pide "rigor" a "todos los miembros" del Gobierno al hablar sobre la reducción de jornada

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha pedido a "todos los miembros" del Gobierno de España "rígor" al hablar sobre la reducción de la jornada y les ha pedido que no caigan en los "mensajes fáciles" y cercanos a algunas empresas y autónomos.

Así lo ha expresado durante una rueda de prensa para dar a conocer las propuestas del sindicato de cara a 2025, donde ha pedido dejar de decir que el recorte de jornada hasta las 37,5 horas semanales por ley afectará más a las pequeñas empresas, porque los convenios colectivos de aplican de igual manera para todas las empresas.

De la misma manera, ha exigido no difundir la idea de que el recorte de jornada afectará de manera "dramática" al sector de la hostelería en Madrid o Barcelona, cuando la hostelería en Navarra tiene ya una jornada laboral cercana a las 37,5 horas.

"¿Qué pasa? ¿Qué en Madrid el coste de los inmuebles donde están abiertas las cafeterías es más bajo que en Navarra, o en Barcelona es más bajo que en Navarra?. ¿Qué quiere decir? Que los costes de todo tipo y condición son más altos que en Navarra. Seamos serios", ha añadido.

El líder sindical ha vuelto a recordar que la reducción de la jornada laboral es una medida demandada por dos de cada tres trabajadores y ha avisado al Gobierno de que si la medida se bloquea en su tramitación en el Congreso, el sindicato responderá con movilizaciones.

"No jueguen excesivamente con él (el recorte de jornada), porque detrás de esta reivindicación hay miles, centenares de miles de millones de trabajadores (...). Esta no es cuestión que sea ya solo de las organizaciones sindicales o el Consejo de Ministros, es una cuestión de los trabajadores del país", ha recalcado.

ASEGURA QUE SON "AJENOS" A LAS DISPUTAS ENTRE TRABAJO Y ECONOMÍA

Preguntado por las disputas en torno a esta medida que se están generando entre el Ministerio de Trabajo y el de Economía, Álvarez ha afirmado que desde el sindicato no se negociará con distintos ministerios, porque el acuerdo está firmado con el interlocutor del Gobierno, el Ministerio de Trabajo.

"Vamos a exigir que se cumpla el acuerdo firmado", ha recalcado el líder sindical, que ha restado importancia a las disputas entre la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el de Economía, Carlos Cuerpo, sobre la reducción de jornada. "Estamos acostumbrados a esta especie de debate público (...). Somos ajenos a ese debate", ha expuesto.

No obstante, Álvarez ha asegurado que su visión sobre el ministro de Economía es "positiva" y ha indicado que las personas que hagan "calificativos" deberán luego "defenderlos", tras indicar la ministra de Trabajo en una entrevista que es "casi de ser mala persona" no reducir al jornada laboral a 37,5 horas.

Al ser preguntado por la ausencia de respuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la cuestión, Álvarez ha indicado que "no es un mal síntoma" que Sánchez no se haya pronunciado y ha recordado que todos los acuerdos que las organizaciones sindicales han firmado con el Gobierno se han cumplido.

DEJA EN MANOS DEL CONGRESO QUE SE RECUPEREN LAS AYUDAS A EMPRESAS

Por otro lado, preguntado por la posibilidad de un nuevo acuerdo que cuente con ayudas para empresas, Álvarez ha recalcado que desde el sindicato no apoyarán nada que recupere esas ayudas, porque será en la tramitación parlamentaria donde se abrirá la puerta a que se recuperen las bonificaciones y ayudas directas a empresas por reducir la jornada.

"No me parece a mí que ir con un proyecto en el que ya lo hayamos entregado todo va a facilitar la tramitación con los grupos parlamentarios (...) Hay que dejar un margen y creo que con esa intención se ha firmado el acuerdo y al que, desde nuestro punto de vista, no debería cambiársele ni una coma", ha recalcado.

Por ello, ha reiterado que los sindicatos seguirán con la ronda de negociaciones con todas las fuerzas políticas para mediar en los acuerdos y que la medida salga adelante en el Congreso de los Diputados.