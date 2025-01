Díaz pedirá esta tarde a Cuerpo tramitar por vía de urgencia la reducción de la jornada laboral

De aceptar la petición, la medida podría llegar en dos semanas al Consejo de Ministros, según los cálculos de Trabajo

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se reunirá de nuevo este miércoles con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para continuar las negociaciones sobre la reducción de la jornada laboral, un encuentro en el que el Ministerio de Trabajo espera que Economía se pronuncie sobre tramitar esta medida por vía de urgencia, según confirman fuentes de Economía y Trabajo a Europa Press.

Estas mismas fuentes han indicado que la petición la ha realizado el ministro de Economía a la vicepresidenta segunda este mismo miércoles y que han acordado verse esta tarde para dar seguimiento a las negociaciones entre ambos ministerios que se iniciaron el pasado lunes y tras la que acordaron seguir reuniéndose para negociar la rebaja de la jornada hasta las 37,5 horas en 2025.

Fuentes del Ministerio de Trabajo han asegurado a Europa Press que esperan en este encuentro que Economía dé una respuesta sobre si aceptan o no tramitar por vía de urgencia el recorte de jornada, para cumplir con los plazos y que esta medida vea la luz este 2025.

Si Economía accediera a tramitar la rebaja del tiempo de trabajo por la vía de urgencia, la medida podría llegar a Consejo de Ministros en aproximadamente dos semanas, según los cálculos de Trabajo.

De esta manera, se desbloquearía el "veto" que Yolanda Díaz ha denunciado que el Ministerio dirigido por Carlos Cuerpo está haciendo sobre la medida, al no permitir que se tramite de manera urgente. De no tramitarse por vía de urgencia, fuentes de Trabajo han avisado de que la rebaja de jornada no verá la luz este 2025, de manera que se incumpliría uno de los acuerdo del Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar.

Este bloqueo que ha denunciada la titular de Trabajo se estaría produciendo a través de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (Cdgae), órgano donde se deciden y examinan los temas que llegan al Consejo de Ministros.

Según un documento al que tuvo acceso Europa Press, la Cdgae se negó a incorporar el texto de la reducción de la jornada en la comisión del 13 de enero alegando que la trascendencia económica de la medida y la implicación de otros ministerios hace que el asunto se deba tramitar en procedimiento ordinario y por un grupo de trabajo de la comisión. De esta manera, se estaría impidiendo que se tramite de manera urgente y alargando los plazos, según la denuncia de Trabajo.

De igual manera, el documento indica que la cuestión podría ser solicitada para la Comisión Delegada del próximo 27, aunque no llega a aclarar si se hará o no.

Sobre estas acusaciones, el ministro Carlos Cuerpo desmintió "por completo" el bloqueo y aseguró que desde su Ministerio se está dando "prioridad absoluta" a la tramitación del proyecto de reducción de jornada, pero que se está haciendo con "todas las garantías necesarias".

Desde el Ministerio dirigido por Yolanda Díaz calculan que de no tramitarse la medida de manera urgente y usarse la vía ordinaria, el texto no llegaría, en el mejor de los casos, al Consejo de Ministros hasta después de verano, retrasando aún más su llegada al Congreso de los Diputados, lo que podría provocar que no salga adelante al cierre del año.