Garamendi asegura que van a seguir negociando pese al "monólogo" social del Gobierno

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado que van a seguir negociando con el Gobierno y los sindicatos, apostando "permanentemente" por el diálogo social, pese a encontrarse en un momento en el que prima el "monólogo social".

Así lo ha manifestado en la Asamblea General de Cepyme celebrada este miércoles, en la que ha reivindicado que "nadie sobra" y que con la moderación sobre la mesa, seguirán actuando en las mesas de negociación, pero reivindicando el papel y las exigencias de las empresas españolas.

"Si quieren negociar con amiguetes para que les den la razó, ahí no estamos. Diremos que sí cuando haya que decir que sí, pero tenemos la independencia para decir que no si no estamos de acuerdo. Seguiremos en las mesas en las que podamos aportar y presentar cosas", ha reivindicado Garamendi.

En este sentido, el empresario ha abrazado el papel que les otorga la Constitución como representantes del tejido empresarial y por el cual son garantes de la paz social, lo que lleva a España a ser "la envidia en Europa".

En la defensa de su papel, el líder de la CEOE también ha adelantad que van a quejarse a la OIT porque el Ministerio de Trabajo se ha saltado el artículo 154 de los convenios de la institución. "No se puede consentir que se firme una reforma laboral y se derogue tiempo después un artículo tan importante como la prioridad de los convenios", ha denunciado.