Garamendi ve difícil pactar SMI y dice que Cuerpo "al menos escucha", mientras que Díaz solo da "titulares"

Critica el formato de decreto 'ómnibus' porque supone "una macedonia de frutas cuando a uno puede no gustarle el kiwi"

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha reconocido que será difícil acordar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2025 cuando desde el Ministerio de Trabajo "se ha marcado una horquilla" en la que ve complicado que los empresarios vayan a "entrar".

Garamendi, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, cree que Trabajo "se ha equivocado" al no dejar que sindicatos y empresarios negocien este tema por su cuenta, aunque ha recordado que la fijación del SMI es una materia que corresponde al Gobierno y que sólo está obligado a consultar a los agentes sociales.

"Pero si nos hubieran dejado, como hacemos otras veces, sentarnos a una mesa con los sindicatos, posiblemente hubiéramos llegado a un acuerdo. Es difícil cuando el Gobierno ya marca una horquilla que está muy por encima de lo que nosotros podríamos entrar", ha subrayado.

Garamendi ha afirmado que CEOE no se niega a que suba el SMI, pero cree que debe hacerlo en la misma línea que se recogió en el acuerdo de convenios firmado entre CCOO, UGT, CEOE y Cepyme, esto es, un 3%.

Asimismo, ve difícil "que los sindicatos también entren" si, como ha hecho Trabajo, se les marca una línea antes de que se pueda negociar. Esto, ha dicho, rompe el diálogo social bipartito, "que siempre ha ido hacia adelante, a veces con dificultades o no, pero que funciona".

A su juicio, esto tiene que ver con el protagonismo que quiere tener la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, al tiempo que considera que no siempre puede ganar el Gobierno en una negociación.

"Yo de verdad creo que cuando nos dejan, aunque tardamos, llegamos a acuerdos (...) Yo creo que el Ministerio está jugando una estrategia política que, desde luego, yo no juego, que supera muchas veces el propio diálogo entre los empresarios y los trabajadores. Y creo que sinceramente que en estas cosas, si nos dejaran trabajar, pues sinceramente creo que ya tendríamos acuerdos", ha insistido.

CUERPO ESCUCHA, DÍAZ DA TITULARES

En lo que respecta a la rebaja de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales que aprobará el Gobierno el próximo martes en forma de anteproyecto de ley, Garamendi ha insistido en que este tema se tiene que dejar en manos de la negociación colectiva, y ha reiterado que el 25% de los convenios ya tienen o están en el rango de las 37,5 horas.

"Nosotros no estamos diciendo que no se rebajen las horas, porque de hecho en los convenios, con 4.500 mesas abiertas, realmente de lo que se habla es de subidas salariales y de horas. Eso es algo que está ahí. (...) No estamos negando ni desnegando el tema. Lo que decimos es que tiene que estar en la negociación colectiva, porque lo que sí es verdad es que, si se aprueba esto, salta por los aires una gran parte de convenios que incluso están en vigor", ha advertido.

Además, ha defendido que habrá sectores que puedan implementar las 37,5 horas y otros, en los que no pueda hacerse.

Sobre la posición de Díaz y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en el asunto de la rebaja de jornada, Garamendi ha señalado que el ministro es una persona "dialogante". "El ministro, por lo menos, escucha un poco. En el otro lado, sólo estamos viendo titulares directamente. Eso es lo que veo", ha afirmado.

El dirigente empresarial ha apuntado además que, cuando las 37,5 horas lleguen al Congreso, la CEOE "hablará con el que nos quiera escuchar" y planteará por qué y cuáles son las razones por las cuales esta norma debería enfocarse de otra manera.

Preguntado por si cree que este proyecto acabará por no aprobarse en el Congreso, Garamendi ha asegurado desconocerlo "porque esto es un carrusel", y ha indicado que cada partido votará lo que crea oportuno desde su autonomía. "Pero nosotros intentaremos explicar por qué pensamos que esta medida no es buena para el país", ha insistido.

RECHAZO A LOS DECRETOS 'ÓMNIBUS' COMO MÉTODO PARA APROBAR MEDIDAS

En otro orden de cosas y en relación al formato de decreto 'ómnibus', Garamendi ha afirmado que no le gusta esta fórmula, que han utilizado otros gobiernos, no sólo el de Pedro Sánchez, "ni antes, ni durante ni pasado mañana".

"No es sólo un pecado de este Gobierno, sino que lo era el de antes y lo será del que viene. Yo creo que lo lógico sería (ir) por materias. (...) Es que ha sido este caso, pero es que otras veces mezclan un tema de pesca con un tema de industria (...) Es que es una manía que tienen los Gobiernos de hacernos tomar una macedonia de frutas cuando a un señor no le gusta el kiwi", ha subrayado.

Por otro lado, en relación a las altas progresivas que el Gobierno quiere negociar con los agentes sociales dentro de la reforma de la incapacidad temporal, el líder de la CEOE cree que se trata de un tema interesante, en el que habrá que ver espacios y situaciones "claras" donde se pueda compaginar el trabajo con la baja médica.