Más de la mitad de los empresarios espera que la IA ahorre trabajo y reduzca tareas repetitivas, según Adecco

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El 60% de los líderes empresariales espera que la Inteligencia Artificial (IA) ahorre trabajo, mientras que el 59% confía en que ayudará a reducir las tareas repetitivas, permitiendo así a los empleados adoptar un enfoque más estratégico dentro de la compañía.

Esta es una de las principales conclusiones del estudio global 'Leading Through the Great Disruption' de The Adecco Group, donde también se recalca que el 57% de los líderes empresariales considera que el impacto humano sigue siendo más influyente que la IA en el lugar de trabajo.

Para el director de Talento de The Adecco Group, Alberto Gavilán, si bien la automatización puede encargarse de tareas repetitivas, el valor de las habilidades humanas "es irremplazable", por lo que la inteligencia emocional, la empatía y la capacidad de comunicación son "trascendentales y difíciles de igualar por cualquier tecnología".

Asimismo, el estudio recalca que la competencia digital va a ser la más requerida en los próximos cinco años (46%), seguida de conocimientos informáticos especializados en IA (45%) y alfabetización informática (42%).

AUSENCIA DE UN MARCO PARA USAR LA IA DE MANERA MÁS ÉTICA EN EMPRESAS

Del estudio también se desprende que más de la mitad de las empresas aún necesitan desarrollar un marco para utilizar la IA de manera ética y responsable y que España es el país con menor porcentaje de empresas que dice tener ya un marco ético para el uso responsable de la IA (42%).

Este dato contrasta con la creciente preocupación de los trabajadores consultados por el uso ético de la IA: el 51% de los empleados ve un riesgo en la IA utilizada de manera no responsable.

FORMACIÓN EN IA

De igual manera, el estudio demuestra que aún la mayoría de los trabajadores (65%) afirman que sus empresas solo les dan orientación sobre cómo utilizar la IA en el trabajo, mientras que el 57% dice que les dan formación reglada para mejorar habilidades de IA.

Además, de cara al futuro, solo un tercio de los líderes planea formar a su plantilla actual para cubrir las carencias en competencias digitales y tecnológicas, lo que destaca "la necesidad de adoptar un enfoque más proactivo en el desarrollo de talento tecnológico".

"Debemos implementar urgentemente programas de formación y mejora de las competencias a gran escala ya que las empresas que empoderan a los trabajadores, mejoran sus habilidades, y salvaguardan su bienestar, serán las más exitosas", ha recomendado Gavilán.